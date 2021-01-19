Молдова выиграла в суде США дело на 60 миллионов долларов

Молдова больше не должна частной украинской компании 60 миллионов долларов, по крайней мере, так считает суд Соединенных Штатов Америки.

КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Апелляционный суд США по округу Колумбия отменил решение нижестоящей инстанции о признании на территории США долга Молдовы перед украинской компанией "Энергоальянс" и ее правопреемницей компанией "Комстрой". Об этом и. о. министра юстиции Фадей Нагачевский сообщил во вторник в соцсетях.

По словам Нагачевского, 15 января 2021 года Апелляционный суд США округа Колумбия отменил решение Окружного суда того же округа от 23 августа 2019 года, которым было признано на территории США решение Парижского арбитража от 25 октября 2013 года. Сумма долга Молдовы по этому решению составляет 58,59 миллиона долларов США.

"Пока кто-то разбирается с правительством, мы управляем общественными делами", — добавил Нагачевский.

Судя по всему, речь идет о споре между Республикой Молдова и украинской компанией "Энергоальянс", которая в 2011 году обратилась в Арбитражный суд Парижа, потребовав взыскать с Молдовы долг за поставку электроэнергии в 1999-2000 годах. Первоначально речь шла о 20 миллионах долларов, но из-за инфляции и пени сумма выросла более чем в два раза.

В октябре 2013 году Арбитражный суд Парижа признал долг Молдовы перед "Энергоальянсом" и вынес решение взыскать задолженность, которая на тот момент составляла порядка 46 миллионов долларов.

В апреле 2016 года Апелляционный суд Парижа рассмотрел апелляцию, выдвинутую Республикой Молдова, и отменил решение Арбитражного суда. А с компании "Комстрой", правопреемницы "Энергоальянса", было взыскано в пользу Молдовы 100 тысяч евро судебных издержек.

Экс-министр юстиции Олеся Стамате в 2019 году утверждала, что в начале 2000-х мошенники намеренно придумали схему, чтобы впоследствии можно было потребовать от правительства Республики Молдова компенсацию и выплату так называемых долгов.

Компании "Энергоальянс" и "Комстрой" СМИ связывают с известным в Молдове бизнесменом Вячеславом Платоном. В России его разыскивают за организацию крупной схемы по выводу за рубеж и отмыванию денег, известной как "Ландромат".

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