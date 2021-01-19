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Молдавский лей отступает по всем фронтам: курс валют на среду

© Sputnik / Mihai Caraus
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210119/33304648/moldavskiy-ley-otstupaet-po-vsem-frontam-kurs-valyut-na-sredu.html

Подробности о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на среду, 20 января.

Молдавский "лев" окажется в проигрыше – он заметно потеряет по отношению ко всем конкурентам из пятивалютной корзины.

Так, евро за сутки отыграет целых 16 банов и будет торговаться по 21,0309 лея.

Роман Киркэ.
© Sputnik / Mihai Caraus
Киркэ: можно спрогнозировать судьбу молдавского лея на ближайшее время

Доллар укрепится на четыре бана – и установится на отметке в 17,3400 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея.

Что касается остальных валют, то 19 января незначительно прибавит в весе российский рубль, который закрепится на уровне в 0,235 лея. Украинская гривна тоже немного подрастет, до 0,6166 лея. Румынский лей подорожает на три бана и будет торговаться по 4,3143 в пересчете на нацвалюту.

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