Молдавский лей отступает по всем фронтам: курс валют на среду

Подробности о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на среду, 20 января.

Молдавский "лев" окажется в проигрыше – он заметно потеряет по отношению ко всем конкурентам из пятивалютной корзины.

Так, евро за сутки отыграет целых 16 банов и будет торговаться по 21,0309 лея.

Доллар укрепится на четыре бана – и установится на отметке в 17,3400 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея.

Что касается остальных валют, то 19 января незначительно прибавит в весе российский рубль, который закрепится на уровне в 0,235 лея. Украинская гривна тоже немного подрастет, до 0,6166 лея. Румынский лей подорожает на три бана и будет торговаться по 4,3143 в пересчете на нацвалюту.

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