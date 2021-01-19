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Экономика.

Как проверить, платит ли ваш работодатель все взносы государству

© CC0 / Pixabay / stevepb
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210119/33304689/kak-proverit-platit-li-vash-rabotodatel-vse-vznosy-gosudarstvu.html

Специалист рассказала, как можно узнать, выполняет ли работодатель свои обязательства перед вами и аккуратен ли в социальных отчислениях в казну.

КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Вы сомневаетесь, что ваш работодатель выплачивает все взносы государству? Чтобы избавиться от забот и неприятных сюрпризов, у вас есть возможность лично проверить, перечисляет ли нанявший вас человек все социальные отчисления в казну, как вы договорились.

"Люди, которые хотят знать реальное положение, могут пойти в Национальную кассу социального страхования или в территориальные офисы соцстрахования, чтобы запросить пароль своего текущего счета социального страхования и узнать, сколько платит работодатель на него", – сообщила начальник Управления политики социального и медицинского страхования Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Диана Чеботару в радиостудии Sputnik Молдова.

Заседание парламента. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Несомненно то, что сотрудники, которые соглашаются получать зарплату в конверте, сами рубят сук, на котором сидят. По словам чиновника, выдача заработной платы в обход закона имеет большие последствия для человека.

"Сотрудники, согласные с этими условиями труда, лишаются тех социальных льгот, которыми они могут воспользоваться при наступлении страхового риска. Если люди заключают различные виды трудовых соглашений, по которым работодатель не выплачивает официально ежемесячные социальные взносы, то при возникновении социальных рисков, таких, как материнство, воспитание детей, временная нетрудоспособность, инвалидность или выход на пенсию, у человека уменьшатся и льготы", – добавила Чеботару.

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Теги:
социальное страхование, страхование


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