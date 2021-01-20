Купить квартиру в Кишиневе: сколько зарплат на это потребуется жителю Молдовы

Эксперты подчеркивают, что приобретение жилья в республике стало доступнее, чем это было несколько лет назад.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Число сделок купли-продажи квартир в 2020 году составило 28,2 тысячи, что на 1,7% меньше, чем в 2019-м. Это первый спад после семи лет роста на рынке, заявил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

По его словам, в то же время статистика по таким договорам остается практически вдвое выше, чем в среднем до 2019 года.

"Спад числа транзакций произошел из-за сокращения рынка за пределами Кишинева. Таким образом, количество сделок купли-продажи квартир в столице увеличилось в 2020 году, достигнув исторического максимума в 22 477", – отметил аналитик.

В целом по республике число подобных договоров снизилось на 11,8% – абсолютный рекорд за последние 15 лет, подчеркнул эксперт.

"Фактически рынок недвижимости в части квартир все больше концентрируется на Кишиневе, где в прошлом году было совершено 80% всех сделок. Такая концентрация рынка недвижимости началась 7-10 лет назад и сейчас достигла рекордного уровня, учитывая, что традиционно в Кишиневе совершалось около 60% всех подобных сделок", – уточнил Ионицэ.

Он обратил внимание, что в 2020-м порядка 75% приобретенных квартир куплены за личные средства граждан, а вот что касается ипотеки, то после рекордного роста в 2019-м зафиксирован значительный спад в 2020-м. Таким образом, в минувшем году в рамках ипотечного кредитования приобретено 7,5 тысяч квартир, что на 23,2% меньше, чем годом ранее.

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"Несмотря на то, что покупки по ипотеке снизились, ипотечное кредитование остается важным инструментом на рынке недвижимости, а объем займов, предоставляемых коммерческими банками в 2020-м, достиг 7,7 миллиарда леев (данные за ноябрь, окончательная сумма может приблизиться к восьми миллиардам леев)", – отметил Ионицэ.

За последние три года, как пояснил аналитик, кредитный портфель недвижимости в банковской системе вырос в три раза - с 2,6 миллиарда в 2017-м до 7,7 миллиарда в 2020-м.

"Это самый быстрый рост в истории современной Молдовы, и кредиты на недвижимость были основным фактором увеличения кредитного портфеля в банковской системе в 2020-м, который оказался годом кризиса и ухудшения экономических показателей, но не в сфере кредитования", – добавил экономист.

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По его словам, за последние 10 лет наблюдается тенденция к уменьшению площади вводимых в эксплуатацию новых квартир. Таким образом, в этом году средняя площадь введенной в эксплуатацию новой квартиры уменьшилась до 66,7 квадратных метра, что в два раза меньше, чем в 2003-м. Этому явлению, как считает эксперт, есть как минимум два объяснения – социальное и экономическое.

"Социальный аспект продиктован изменением поведения молодежи, которое характеризуется четырьмя основными явлениями: молодые люди в настоящее время вступают в брак на пять лет позже, чем 15-20 лет назад; после свадьбы они не спешат заводить детей или рожают только одного ребенка; молодые люди, даже не состоящие в браке, предпочитают жить отдельно от родителей; молодежь из других населенных пунктов страны, как правило, приезжает и живет в Кишиневе", – отметил Ионицэ.

Таким образом, как считает аналитик, присутствие молодежи на рынке недвижимости значительно увеличило спрос на малогабаритные квартиры, что вынудило риэлтерские компании сокращать площадь квартир.

"Экономический аспект феномена определяется структурой покупателей. Порядка 15-25 лет назад рынок новых квартир был небольшим, и основными покупателями были люди с высоким доходом, бизнесмены, предпочитавшие большие квартиры", – сказал экономист.

В настоящее время, как пояснил эксперт, в связи с повышенной доступностью квартир, а также возможностью получить ипотеку, число тех, кто может позволить себе купить недвижимость, увеличилось, но их доходы скромные, поэтому они не могут позволить приобрести себе жилье с большой площадью, а предпочитают квартиры с меньшей площадью в более дешевых районах Кишинева.

"В настоящее время доступность новой квартиры в ​​Кишиневе увеличилась в 3,7 раза по сравнению с 15-летней давностью", – уточнил Ионицэ.

Если в 2005 году на покупку жилья площадью 70 квадратных метров в Кишиневе требовалось 43,3 среднегодовых заработных плат, то в 2020-м - 11,8, что, по мнению экономиста, близко к цене на квартиру в советский период, когда она стоила 9,2-9,8 годовых зарплат.

"Следует отметить, что в советское время около 40% построенных квартир приобретались гражданами, остальные получали жилье бесплатно – речь идет о сотрудниках различных предприятий и учреждений", – уточнил аналитик.

За последние 10 лет рынок недвижимости в Молдове пережил настоящий бум, считает эксперт. "Число отстроенных квартир увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим периодом и составило 55,6 тысячи, из которых 53 тысячи на правом берегу Днестра. Однако этот показатель остается в три раза ниже абсолютного рекорда 1981-1990 годов, когда в Молдове было построено 173 тысячи квартир", – заключил Ионицэ.

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