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Построят ли в Молдове завод как в Объединенных Арабских Эмиратах

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210120/33310033/postroyat-li-v-moldove-zavod-kak-v-obedinennykh-arabskikh-emiratakh.html

Посол Республики Молдова в ОАЭ встретился с исполнительным директором компании-производителя строительных материалов для внутренней и внешней отделки.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Презентацию инвестиционных возможностей в Республике Молдова и способы управления бизнесом обсудил посол Республики Молдова в ОАЭ Виктор Харуца на встрече с Ахмедали Налвала, исполнительным директором компании-производителя строительных материалов для внутренней и внешней отделки.

Как отметили в посольстве Молдовы в Объединенных Арабских Эмиратах, целью встречи было пригласить компанию инвестировать в строительство и эксплуатацию завода в Республике Молдова, аналогичного тому, что есть в ОАЭ.

Марин Чобану
© Sputnik / Osmatesco
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"Для того, чтобы воспользоваться возможностями, предлагаемыми бизнес-климатом в нашей стране, и возможностями экспорта из Республики Молдова на рынки сбыта, с которыми мы подписали соглашения о свободной торговле", - пояснили в дипмиссии.

На встрече решено организовать визит в Республику Молдова потенциального инвестора с детальной презентацией инвестиционных условий и возможностей.

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Теги:
инвестиции, завод


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