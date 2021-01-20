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Таможенный пункт Паланка. Архивное фото

Разрешения для таможенных складов в Молдове будут выдаваться в новом формате

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210120/33311376/razreshenia-na-tamozhennyy-sklad-v-moldove-budut-vydavatsya-v-novom-formate.html

Новая процедура выдачи разрешения на администрирование таможенного склада будет внедряться с 1 февраля.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Разрешение на администрирование таможенных складов с 1 февраля будет выдаваться только в электронном формате. Таможенная служба Республики Молдова рекомендует ознакомиться со списком необходимых документов заранее.

"Весь процесс будет осуществляться только в электронном формате. Таким образом, все уведомления будут отправляться на указанный вами адрес электронной почты, включая подтверждение получения заявки, а также разрешительный акт», - пояснили в таможне.

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На первом этапе необходимо будет получить "технологическую схему работы, разработанную и утвержденную таможней, в зоне деятельности которой находится таможенный склад". Это вместе со всем набором документов надо будет отсканировать и приложить к заявке.

В Таможенной службе также отметили, что в перечень необходимых документов или порядок проведения контроля при авторизации не было внесено никаких изменений. Единственное отличие состоит в том, что теперь заявка будет подаваться в электронном виде и, соответственно, разрешение также будет выдано в электронном формате.

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Теги:
электронная система, Таможенная служба, таможня


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