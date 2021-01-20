Разрешения для таможенных складов в Молдове будут выдаваться в новом формате

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Разрешение на администрирование таможенных складов с 1 февраля будет выдаваться только в электронном формате. Таможенная служба Республики Молдова рекомендует ознакомиться со списком необходимых документов заранее.
"Весь процесс будет осуществляться только в электронном формате. Таким образом, все уведомления будут отправляться на указанный вами адрес электронной почты, включая подтверждение получения заявки, а также разрешительный акт», - пояснили в таможне.
В Таможенной службе также отметили, что в перечень необходимых документов или порядок проведения контроля при авторизации не было внесено никаких изменений. Единственное отличие состоит в том, что теперь заявка будет подаваться в электронном виде и, соответственно, разрешение также будет выдано в электронном формате.
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