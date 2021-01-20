Динамику цен в Молдове проанализировали в правительстве

Дискуссии сосредоточились на вопросах, связанных с механизмом ценообразования и соблюдением нормативной базы в данной сфере.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Рабочая группа, отвечающая за анализ и мониторинг цен, собралась в правительстве, чтобы обсудить последние тенденции на рынке лекарств, продовольствия и нефтепродуктов.

Дискуссии, которые модерировал и.о. премьер-министра Аурелиу Чокой, сосредоточились на вопросах, связанных с механизмом ценообразования, факторами, определяющими колебания, соблюдением нормативной базы в данной сфере, а также с мерами, которые необходимо предпринять.

Нефтепродукты

Представитель НАРЭ проинформировал о том, что повлияло на повышение цен на ГСМ, отметив, что рост соответствует реалиям международного рынка, которые обусловлены повышением импортной цены и поднятиием акцизов с 1 января 2021 года.

Чокой распорядился создать группу экспертов для изучения существующей нормативной базы.

"Мы должны проанализировать ситуацию в этой сфере и ​​при необходимости подготовить изменения в законодательстве, чтобы не пострадали ни государство, ни потребитель. Считаю, что увеличение расходов экономических агентов в условиях пандемического кризиса - следствие плохого менеджмента", – заявил и.о. премьера.

Председатель Совета по конкуренции Марчел Рэдукан отметил, что в настоящее время ведомство проводит свое расследование.

"Даже если у нас нет достаточных юридических рычагов воздействия, мы должны рассмотреть вариант возможного сговора между нефтяными компаниями, которые одинаково повысили цены на топливо", – пояснил он.

Рынок и COVID-19

Госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык представила информацию об изменении цен на лекарства, используемые при лечении коронавируса, отметив, что лечение в больницах бесплатно для всех пациентов, независимо от того, есть у них полис медицинского страхования или нет.

Кроме того, большая часть лекарств, выписываемых инфицированным, получающим лечение на дому, возмещается из фондов медицинского страхования. Учитывая, что законодательством не предусмотрено регулирование цен на пищевые добавки, которые используются при лечении инфекции COVID-19, цены на этот вид продукции выросли.

"Стоимость лечения COVID-19 довольно высока. Важно, чтобы граждане были проинформированы о компенсации за лекарства. Также Минздраву надлежит провести всесторонний анализ необходимости ограничения цен на пищевые добавки", – подчеркнул Чокой.

Плюс эффект засухи

В условиях пандемического кризиса и неурожая прошлого года также была проанализирована тенденция роста цен на хлебобулочные изделия и крупы. По данным Национального бюро статистики, в 2020 году по сравнению с 2019 годом урожай снизился, следовательно, зарегистрирован незначительный рост цен.

Государственный секретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Михай Макидон заверил, что предпринимаются все меры для поддержания необходимого уровня цен и запасов.

В этой связи контролирующим органам поручено ежемесячно реагировать на динамику цен и объемы экспортируемых зерновых.

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