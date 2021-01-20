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Bалютный курс.

Молдавский лей продолжает "худеть": курс валют на четверг

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
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Подробности о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Национальный банк РМ установил официальный обменный курс на четверг, 21 января.

Молдавский лей снова окажется в проигрыше – он заметно потеряет по отношению к большинству конкурентов из пятивалютной корзины.

Роман Киркэ.
© Sputnik / Mihai Caraus
Киркэ: можно спрогнозировать судьбу молдавского лея на ближайшее время
Так, евро за сутки отыграет еще шесть банов и будет торговаться по 21,0955 лея.

Доллар укрепится на пять банов и установится на отметке в 17,4150 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея.

Что касается остальных валют, то 19 января незначительно прибавит в весе российский рубль, который закрепится на уровне в 0,2367 лея. Украинская гривна останется на том же уровне, ее цена составит 0,6165 лея. Румынский лей подорожает на один бан – до 4,3282 в пересчете на нацвалюту.

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