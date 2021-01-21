Экспорт в условиях пандемии COVID-19: как молдавские виноделы пережили 2020-й

По словам экспертов, молдавский рынок вина зависит от внешних рынков сбыта – порядка 85% производимой в стране винодельческой продукции уходит на экспорт.

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Пандемия коронавируса прошлась по всем отраслям экономики. Винодельческий сектор не стал исключением. О том, как молдавские виноделы пережили 2020 год, о достижениях и победах отечественных производителей – в интервью радиостудии Sputnik Молдова рассказала эксперт-координатор в области виноделия Национального офиса вина и винограда Елизавета Бряхнэ.

"2020 год был особенным для всего мира и совсем не специфичным для нас. Мы приспособились к условиям года. Речь идет не только о пандемии, но и, конечно, сложных климатических условиях для урожая винограда 2020 года", – отметила Бряхнэ.

Она обратила внимание на то, что молдавский рынок вина зависит от внешних рынков. "Мы едва ли не единственная страна в мире, которая экспортирует практически все из тех объемов, что производит. Речь идет о порядка 85% вина, которое мы отправляем за границу", – рассказала собеседница.

По ее словам, местный же рынок вина более слабый. Тут, как считает эксперт, надо учитывать и экономические условия, а также тот факт, что многие жители Молдовы производят домашнее вино. Впрочем, отметила специалист, за последние годы удалось повысить культуру потребления.

"Однако благодаря приложенным Национальным офисом вина и винограда за последние пять лет усилиям по продвижению качественного вина мы отметили некоторый рост потребления вина на местном рынке, учитывая, что пользуются спросом крепкие алкогольные напитки и пиво", – добавила Бряхнэ.

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В 2020 году, как отметила эксперт, Молдова продала на 12% меньше продукции, чем годом ранее.

"То есть цифры показывают, что мы находимся еще на хороших позициях. Говорю о рынке в целом", – уточнила Бряхнэ.

Говоря о местном рынке, собеседница подчеркнула, что хоть система HoReCa работала в 2020 году не очень хорошо, в стране появились новые винотеки.

"Это радует. В винотеках пользовались спросом авторские вина, продукция, произведенная малыми предприятиями, число которых за последние четыре года выросло, достигнув 38 малых производителей. Большинство из них – молодые люди, которые заинтересованы в производстве какого-то специфичного для их семьи продукта, которым они гордятся. Это не может не радовать", – сказала Бряхнэ.

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Собеседница отметила и награды молдавских виноделов. По ее словам, в 2020 году они получили порядка тысячи медалей в рамках различных конкурсов.

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