На что в Молдове чаще всего берут кредиты

Национальный банк Молдовы представил статистику по займам и депозитам в заключительном месяце 2020-го года.

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Объем новых выданных кредитов в декабре 2020 года достиг 3 325,5 миллиона леев, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Такие данные приводятся в отчете Национального банка Молдовы.

Согласно статистике, наибольшей популярностью среди граждан республики пользуются займы в национальной валюте. На них приходится порядка 70,9%. С точки зрения сроков, наиболее привлекательными оказались кредиты с погашением в течение двух – пяти лет.

"Кредиты, выданные в национальной валюте, представлены большей частью займами для юридических лиц (60,3%), в том числе кредитами, выданными нефинансовым коммерческим обществам, чья доля составила 54,6% (в их составе 49,8% принадлежат торговле)", – добавили в Нацбанке.

Кредиты в иностранной валюте пользовались спросом, в основном, среди нефинансовых коммерческих обществ (95,6%), где на торговлю пришлась наибольшая доля (68,6%).

Физическим лицам предоставлялись займы в национальной валюте по средней процентной ставке 6,89%, а юридическим – по 8,4%. Кредиты в иностранной валюте выдавались "физикам" по средней ставке 6,83%, а "юрикам" – по 4,21%.

С точки зрения целевого назначения выданных кредитов наибольшую долю составили потребительские (60,2%). По сравнению с предыдущим месяцем процентная ставка по ним снизилась на 0,6 процентных пункта, а по кредитам на недвижимость на 0,19. Относительно предыдущего года процентная ставка по потребительским кредитам снизилась на 0,54 процентных пункта, а по займам на недвижимость - на 0,39.

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В декабре 2020 года объем новых привлеченных депозитов составил 2 498,4 миллиона леев, снизившись за год на 20,1%.

Объем вкладов в национальной валюте, составил 1 762,7 миллиона леев (-22,8% в сравнении с декабрем 2019-го), в иностранной валюте, в пересчете на леи, – 735,7 миллиона леев (-12,7% за год).

Наиболее привлекательными, с точки зрения сроков оказались депозиты на 6 – 12 месяцев (37,4% от общего объема). Следует отметить, что самая большая доля, по категориям клиентов, пришлась на привлеченные депозиты от физических лиц – 31,9%.

Физлица размещали вклады в национальной валюте по средней процентной ставке 3,81%, юридические лица – по 2,2%. Что касается депозитов в иностранной валюте, то для физлиц средняя процентная ставка составляла 0,58%, а юрлиц – 0,75%.

В 2020 году банковские вклады физлиц увеличились на 5,2 миллиарда леев, достигнув исторического максимума, – 50,8 миллиарда леев, сообщил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

"Кризис 2020 года атипичный, как минимум для банковского сектора. В предыдущие кризисы депозиты снижались, как это было в 2009 году, когда они упали на 600 миллионов леев, или как в 2015-м, когда был отмечен скромный рост – на 400 миллионов леев", – добавил аналитик.

Эксперт обратил внимание на то, что в Молдове наблюдается довольно серьезная проблема, связанная с тем, как физические лица управляют своими вкладами в банках.

"Из общего объема банковских вкладов физлиц 10,5 миллиарда леев лежат в финансовых учреждениях без процента, а другие 11,6 миллиарда леев находятся с процентом в пять раз ниже обычной банковской процентной ставки", – подчеркнул Ионицэ.

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