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Продолжающееся падение лея: курс валют на пятницу

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210121/33335548/prodolzhayuscheesya-padenie-leya-kurs-valyut-na-pyatnitsu.html

Подробности о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Национальный банк РМ установил официальный обменный курс на пятницу, 22 января.

Молдавский лей снова окажется в проигрыше – он заметно потеряет по отношению к большинству конкурентов из пятивалютной корзины.

Роман Киркэ.
© Sputnik / Mihai Caraus
Киркэ: можно спрогнозировать судьбу молдавского лея на ближайшее время
Так, евро за сутки отыграет еще десять банов и будет торговаться по 21,1921 лея.

Доллар укрепится на четыре бана и установится на отметке в 17,4521 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея.

Что касается остальных валют, то 22 января незначительно отступит российский рубль, который закрепится на уровне в 0,2364 лея. Украинская гривна немного поднимется, ее цена составит 0,6167 лея. Румынский лей подорожает на два бана – до 4,3476 в пересчете на нацвалюту.

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