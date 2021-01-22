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Евро готовит сюрприз, доллар "скромничает": курс на ближайшие дни

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Sputnik Молдова
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Подробности о поведении главных иностранных валют по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на понедельник, 25 января.

Большинство игроков в пятивалютной корзине укрепят свои позиции по отношению к молдавскому "льву". 

Евро прибавит 10 банов и будет торговаться по 21,2947 лея.

Сергей УНГУРЯНУ.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Унгуряну: молдавский лей ослабевает, а граждане скупают валюту

Доллар станет тверже на три бана и установится на отметке в 17,4849 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея.

Что касается остальных валют, то 25 января украинская гривна подорожает до 0,6207 лея, а румынский лей – до 4,3687 в пересчете на нацвалюту. Российский рубль окажется в небольшом минусе и закрепится на уровне в 0,2335 лея. 

В выходные евро торгуется по 21,1921 лея, доллар – 17,4521 лея, рубль – 0,2364 лея, гривна – 0,6167 лея, а румынский лей – по 4,3476 в пересчете на молдавское платежное средство.

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