Сколько денег прислали домой молдавские мигранты

В Нацбанке Молдовы рассказали, как менялась динамика денежных переводов в республику в течение 2020 года.

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. В декабре 2020 года объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц достиг 147,84 миллиона долларов США. Это на 36,9% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Такие данные приводит Нацбанк Молдовы.

Израиль – 25,67 миллиона долларов;

Италия – 20,48 миллиона долларов;

Россия – 18,52 миллиона долларов;

Великобритания – 14,17 миллиона долларов;

Германия – 13,32 миллиона долларов.

Самой популярной валютой, в которой в Молдову пересылают домой деньги, по-прежнему остается евро. Свыше 60% от общего объема переводов поступает в страну именно в денежных средствах ЕС. Также пользуются спросом доллары и российские рубли.

Всего с января по декабрь 2020 года в страну перевели 1486,74 миллиона долларов. Это на 21,6% больше, чем за такой же период 2019-го.

В Нацбанке уточнили, что в декабре в сравнении с аналогичным периодом 2019-го колебания обменных курсов валют по отношению к доллару США способствовали увеличению переводов на 10,5 процентных пункта, при фактическом увеличении на 26,4 процентных пункта (исключая влияние обменного курса при пересчете переводов по курсу соответствующего периода предыдущего года).

Что происходит с денежными переводами из-за рубежа

Ежегодно порядка 35-40% денег помимо официальных денежных переводов ввозятся в Молдову наличкой. Об этом в комментарии Sputnik Молдова заявил доктор экономических наук Михаил Пойсик.

"Это легко проверить. У нас официальные денежные переводы за 11 месяцев составили 1 338,2 миллиона, а через валютные кассы – 1 870,9 миллиона, а в 2019 году официальные денежные переводы были на уровне 1 222,9 миллиона, то есть уже за 11 месяцев больше, чем за год, а через валютные кассы поступило – 2 022,6 миллиона, то есть на 200 миллионов больше. Это говорит о том, что у нас значительно больше денег ввозилось в карманах", – сказал собеседник.

По его словам, поскольку сейчас проблемно стало передать деньги из-за рубежа наличкой, так как некоторые страны закрыли границы, то стали больше пользоваться спросом официальные переводы.

"Еще один показатель – рост или сокращение депозитов физлиц в иностранной валюте. Здесь у нас получился переток, денежные переводы выросли, а поступление налички на эту же сумму сократилось", – отметил Пойсик.

Он обратил внимание, что ввоз налички в Молдову в 2019 году составил 39,5% к общим поступлениям валюты, а в 2020-м – 28,5%.

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"Пик официальных денежных переводов зафиксирован в 2013 году. Мы вышли тогда на объем 2,7 миллиарда долларов. Сейчас – порядка двух миллиардов в год. То есть у нас на данный момент поступлений примерно на 35% меньше. И они будут сокращаться. Это объективно. Потому что люди, которые уехали за границу, постепенно вывозят туда свои семьи и оседают в тех странах, и поэтому в Молдову поступления будут сокращаться", – подчеркнул экономист.

При этом, как напомнил эксперт, в Молдове сравнялась численность налогоплательщиков и пенсионеров. "А ведь соотношение должно быть один пенсионер к трем работоспособным гражданам, так и было еще в начале 90-х. У нас ввиду того, что республика – самая бедная страна в Европе, здоровые работоспособные люди не создают ВВП здесь, в Молдове, а уезжают создавать его за рубеж. Мы получаем от них денежные переводы, но тенденция этих поступлений идет к сокращению. При этом на сегодняшний день пенсионный фонд дотируется из госбюджета", – добавил экономист.

Экономический эксперт Виорел Гырбу, объясняя динамику денежных переводов, отметил в комментарии Sputnik, что граждане продают меньше валюты, а также не спешат оставлять суммы в долларах и евро на депозитах в банках.

"Эти два фактора свидетельствуют о сокращении финансовых переводов от молдавских мигрантов из-за рубежа", – уточнил аналитик.

По его словам, усугубляет картину увеличение уровня бедности в республике.

"Экономика Молдовы во многом держится на перечислениях из-за границы. Именно они стимулируют потребление товаров и услуг в стране, увеличение объемов импорта. Сокращение этих транзакций приведет к большей бедности. В таких условиях дальнейшее развитие экономики видится проблематичным", – отметил Гырбу.

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