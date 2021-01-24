В 2020 году в Молдове электронную подпись применили более 20 миллионов раз

В республике растет число услуг, которые предоставляются в онлайн-формате. Публика все охотнее пользуется преимуществами такого рода сайтов и порталов.

КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. В течение 2020 года граждане Молдовы стали более активно прибегать к госуслугам в дистанционном режиме. В общем итоге электронной подписью воспользовались в более 20 миллионах случаев.

В месяц в среднем регистрировались около 1,86 миллиона таких операций, тогда как годом ранее показатель выражался цифрой в один миллион.

В настоящее время интегрировано около 82 информационных систем, из которых 71 принадлежит государственным учреждениям и 11 предпринимателям.

В то же время портал государственных электронных платежей (MPay) зарегистрировал более 19,28 миллионов операций с момента его запуска в сентябре 2013 года. Ежедневно через MPay проходят более 7400 транзакций. MPay подключен к 1511 органам / учреждениям государственных услуг, из которых 1425 – детские сады, 31 – школы, 43 – поставщики государственных услуг и 14 – поставщики платежей.

Как уточняет AGE (Агентство электронного правления), в течение 2020 года более 48 миллионов запросов было сделано на правительственной платформе для обмена данными и взаимодействия (MConnect), что в среднем составляет более 140 тысяч в день. В настоящее время к платформе MConnect подключена 71 организация, из которых 45 - госорганы, около 200 нотариусов, 26 компаний частного сектора (среди которых 16 из финансовой сферы и 10 – из страховой).

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