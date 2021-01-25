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Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза

Молдова примет участие в заседании межправсовета ЕАЭС

© Sputnik / Владислав Воднев
Экономика
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Тема:
Молдова и ЕАЭС (129)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210125/33372026/moldova-primet-uchastie-v-zasedanii-mezhpravsoveta-eaes.html

В Казахстане Республика Молдова будет участвовать в форуме наряду с другими государствами-наблюдателями – Узбекистаном и Кубой.

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. На очередном заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), которое пройдет в Алма-Ате 5 февраля, премьеры стран-участниц обсудят вопросы усиления интеграционного потенциала союза.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.

Флаг с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Sputnik / Владислав Воднев
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В мероприятии примут участие главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии. Также, по информации пресс-службы, планируется участие государств-наблюдателей при ЕАЭС – Молдовы, Узбекистана и Кубы. Последние две страны получили статус наблюдателей при ЕАЭС в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета 11 декабря 2020 года. 

"Заседание ЕМПС пройдет в узком и расширенном составах. В его повестку включены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, устранения барьеров, препятствующих функционированию внутреннего рынка, а также развития интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики", – говорится в сообщении МИД.

В тот же день участники заседания ЕМПС посетят международный форум "Цифровое будущее глобальной экономики", посвященный вопросам взаимодействия цифровых экосистем в целях поддержки и стимулирования инноваций и технологического предпринимательства. На форум приглашены ведущие представители ученых и экспертных кругов в данной сфере.

Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза
© Sputnik / Владислав Воднев
Узбекистану и Кубе предоставлен статус стран-наблюдателей в ЕАЭС

Республика Молдова получила статус государства-наблюдателя при ЕАЭС на саммите в Сочи 14 мая 2018 года, решение руководители стран-членов приняли единогласно. В рамках Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и Молдовой от 3 апреля 2017 года учреждена рабочая группа.

ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Это объединение действует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок – со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

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Тема:
Молдова и ЕАЭС (129)

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