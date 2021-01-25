Молдавский лей переходит в наступление: курс валют на вторник

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на 26 января.
Все игроки пятивалютной корзины сдадут свои позиции по отношению к молдавскому "льву".
Доллар станет дешевле на три бана и установится на отметке в 17,4569 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея.
Что касается остальных валют, то во вторник "осадят назад": российский рубль – до 0,2319 лея, украинская гривна до 0,6202 лея, а румынский лей – до 4,354 в пересчете на нацвалюту.
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