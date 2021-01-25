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Банкноты номиналом 200 и 500 леев/

Молдавский лей переходит в наступление: курс валют на вторник

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210125/33374795/moldavskiy-ley-perekhodit-v-nastuplenie-kurs-valyut-na-vtornik.html

Подробности о поведении главных иностранных валют по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на 26 января.

Все игроки пятивалютной корзины сдадут свои позиции по отношению к молдавскому "льву". 

Динамика лея по отношению к доллару США
© Sputnik / Vadim Rusu
Загадочный молдавский лей: молодой, но старше евро
Евро уступит семь банов и будет торговаться по 21,2242 лея.

Доллар станет дешевле на три бана и установится на отметке в 17,4569 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея.

Что касается остальных валют, то во вторник "осадят назад": российский рубль – до 0,2319 лея, украинская гривна  до 0,6202 лея, а румынский лей – до 4,354 в пересчете на нацвалюту.

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