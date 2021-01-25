Подорожание топлива: изменения цен могут обсудить в парламенте

Последний скачок стоимости ГСМ показывает, насколько бессильно государство перед компаниями, которые втрое увеличили доходы в 2020 году. Такого мнения придерживается депутат Александр Олейник.

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. В 2020 году во время пандемии агенты топливного рынка стали богаче несмотря на то, что цены на сырую нефть на международных фондовых рынках резко упали. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова депутат Александр Олейник.

Законодатель сообщил, что планирует и дальше настаивать на том, чтобы парламент пересмотрел методологию расчета цен на ГСМ, которая теперь диктуется бизнесом.

"В настоящее время эти компании, согласно измененной парламентом методологии, делают, что хотят. В 2020 году цены на нефть резко снизились, но на внутреннем рынке мы не наблюдаем существенного падения цен на топливо. Мы несколько раз предлагали пересмотреть нынешнюю методологию расчета цен на топливо, но безрезультатно. Только в Молдове возможна такая наглость, торговая надбавка на импортный инвойс составляет 10%", – сказал Олейник.

По его словам, такую прибыль нельзя увидеть даже в тех странах, где рынок нефтепродуктов полностью либерализован.

"Надеюсь, что на этот раз государственные структуры, Совет по конкуренции незамедлительно вмешаются, потому что у нас произошло существенное увеличение цены на бензин и дизтопливо за один на более чем один леев и 50 банов", – отметил депутат.

Он считает, что в 2020 году выручка топливных компаний увеличилась втрое, а прибыль составила около миллиарда леев.

"Импортеры утверждают, что повысились акцизы. Да, они действительно выросли на 50 банов, но это не позволяет топливным компаниям торговать по двойной цене... Думаю, что государственные структуры и регулятор потеряли контроль над ситуацией. Исходя из этого, предложил в начале парламентской сессии организовать слушания в профильной комиссии, чтобы, возможно, пересмотреть методологию расчета цен на топливо, и может даже создать парламентскую следственную комиссию, потому что картельные соглашения слишком очевидны", – отметил Олейник.

В соответствии с поправками, внесенными в Закон "О рынке нефтепродуктов", обладатели лицензий самостоятельно устанавливают и изменяют розничные цены на нефтепродукты, в том числе годовую ставку рентабельности, которая не превышает 10%. Эксперты утверждают, что хотя на молдавском нефтяном рынке работает около 100 компаний, основных игроков – 2-3 компании. В структуре потребления порядка 72% приходится на дизельное топливо, а на бензин – всего 20%.

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