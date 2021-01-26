НАРЭ увеличило тариф на электроэнергию, поставляемую АО Energocom

Национальное агентство по регулированию в энергетике пересмотрело тариф на электроэнергию, поставляемую предприятием - центральным поставщиком этого энергоносителя.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Цена на один киловатт электроэнергии, поставляемой акционерным обществом Energocom, составит 1 лей 23 банов, что на 3 бана больше нынешнего тарифа. Такое решение приняло Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) на заседании во вторник.

Как пояснил представитель НАРЭ Александр Урсу, определяющий фактор, который привел к повышению, заключается в корректировке параметров регламентируемых цен, исходя из прогноза их изменения на январь - декабрь 2021 года.

"Утверждается тариф на электроэнергию, поставляемую центральным поставщиком АО Energocom в размере 123 банов (1 лей 23 бан - ред.) за киловатт в час без НДС. Аннулируется постановление НАРЭ от 25 сентября 2020 года. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 20211-го", – отметил Урсу, добавив, что решение можно опротестовать в течение 30 дней.

В 2020 году тариф снижался несколько раз: в мае - на 23 бана, то есть до 1 лея 35 банов за киловатт в час, а в сентябре - на 15 банов – до 1 лея 20 банов.

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