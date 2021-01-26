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Платить за электричество меньше: в Молдове с февраля снижаются тарифы

© Sputnik / Виталий Аньков
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210126/33381325/platit-za-elektrichestvo-menshe-v-moldove-s-fevralya-snizhayutsya-tarify.html

В НАРЭ уточнили, сколько будут платить по счетам потребители электроэнергии, подключенные к сетям Premier Energy и Furnizarea Energiei Electrice Nord.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Члены Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) пересмотрели на заседании во вторник цены и тарифы на электроэнергию.

Леи.
© Sputnik / Mihai Caraus
Динамику цен в Молдове проанализировали в правительстве

Таким образом, потребители, обслуживаемые компанией Premier Energy, чьи установки подключены к низковольтным распределительным сетям, будут платить на 17 банов меньше – 1,51 лея за киловатт, а тариф для подключенных к сетям среднего напряжения снизится до 1,25 лея за киловатт/час, высокого напряжения – до 1,14 лея.

Потребители, обслуживаемые компанией Furnizarea Energiei Electrice Nord и подключенные к низковольтным распределительным сетям, будут платить на 10 банов меньше – 2,04 лея за киловатт в час, а тариф для подключенных к сетям среднего напряжения снизится до 1,43 лея.

Новые тарифы, как заявили в НАРЭ, вступят в силу с 1 февраля.

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