Госдолг Молдовы: есть ли повод для паники

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Никакой паники по поводу государственного долга Молдовы быть не должно – Министерство финансов всегда занимается решением проблем менеджмента внутренней и внешней задолженности страны. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова заявила аналитик, бывший советник президента республики по вопросам экономики Елена Горелова.

По ее словам, некоторые комментаторы и эксперты раздувают проблему внешнего долга Молдовы. Действительно, его соотношение с валовым внутренним продуктом – основной показатель того, находится ли страна в зоне риска или соблюдает полную нормальность.

"Молдова в последнее время соблюдает полную нормальность. У нас внешний долг составляет от 30 до 35% ВВП. Это очень хороший показатель", – отметила Горелова.

По ее словам, в Евросоюзе критическим считается значение, когда государственный внешний долг превышает 60% ВВП.

"В Евразийском экономическом союзе эта цифра составляет не больше 50%. У нас от 30 до 40% эта вся долговая нагрузка на наш ВВП (внутренний и внешний долг)", – уточнила экономист.

Эксперт обратила внимание, что внешний долг Молдовы по структуре немного больше, чем внутренний, так как за последние годы стране приходилось брать кредиты, поскольку своих ресурсов было недостаточно, чтобы строить, реанимировать дороги, проводить ирригационные системы и так далее.

"То есть никакой паники здесь не должно быть, тем более что Минфин всегда очень аккуратно занимается решением проблем менеджмента госдолга - и внутреннего, и внешнего. Зная традиции и систему программы управления госдолгом в Минфине, я абсолютно спокойна. Мне непонятно, почему некоторые эксперты раздувают эту проблему. У нас нет этой проблемы", – подчеркнула Горелова.

По ее мнению, для Молдовы вопрос не в количестве, а в качестве – речь идет о непосредственной работе с донорами.

"Мы очень давно, в начале 90-х, начали работать с донорами – с МВФ, Всемирным банком, ЕБРР и другими. Это очень хорошо, что у нас сложилось сотрудничество. И проблема не в них – МВФ или ВБ, а в нас. Не всегда те проекты, которые мы запрашиваем, эффективны. Иногда доноры выходят со своими предложениями, не то чтобы навязывая, но четко стоя на своих позициях. Однако здесь опять же наша проблема", – сказала эксперт.

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Она пояснила, что, как правило, зарубежные партнеры всегда согласовывают свою позицию с правительством. Как считает экономист, бывают такие случаи, когда отдельные министерства или работники среднего звена особо не вникает в суть проекта, и поэтому эти программы не очень эффективны. По мнению собеседницы, правительству необходимо привлекать местных специалистов, чтобы эти проекты были максимально эффективны.

"Я бы делала экспертизу многих решений правительства. Все же помнят, как в концессию 40% территории сдали? И таких примеров, к сожалению, много. Не в таких масштабах, но они есть. Профессионализм работы правительства нужно увеличивать за счет собственных же ресурсов. Не надо привлекать международных экспертов, пока у нас еще есть кадры", – отметила Горелова.

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Что говорит Минфин?

Согласно предварительным данным Минфина, на конец декабря 2020 года сальдо государственного долга достигло 67 820,7 миллиона леев, что в номинальном выражении на 14 998,7 миллиона больше в сравнении с данными за аналогичный период 2019-го.

В структуре задолженности на внешний госдолг приходится 56,9%, а на внутренний – 43,1%.

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