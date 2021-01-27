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АО Молдовагаз.

Глава АО "Молдовагаз" – о цене на природный газ и отношениях с "Газпромом"

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
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Руководитель акционерного общества сказал, что национальный газовый рынок имеет малую емкость, но это не избавляет от необходимости постоянно доказывать поставщику свою предсказуемость и потенциал роста.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан считает, что необходимо найти способы стать для "Газпрома" более ценным партнером.

"Мы – небольшой потребитель газа, и наша доля в объеме продаж "Газпрома" не является инструментом переговорного процесса. Чтобы воспользоваться лучшими ценами на природный газ, "Молдовагаз" должен тщательно следовать всем практикам, применяемым на крупных рынках, и найти наиболее подходящую форму сотрудничества с "Газпромом" для небольшого рынка Молдовы, что уже было сделано при формуле расчета цены, предусмотренной на 2021 год", – написал Чебан в своем блоге.

По его мнению, рисковать не нужно, потому что в конечном счете за это будет платить конечный потребитель.

Gazprom
© Sputnik / Ilya Pitalev
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"Нам нужно найти способы стать для "Газпрома" все более ценным партнером – в нашем случае "ценным" означает порядочным, предсказуемым и имеющим потенциал роста", – отметил Чебан.

Газ в республику поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром" является основным поставщиком газа в Молдову. Республика приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. Так, 31 декабря 2020 года стороны подписали дополнение к существующему контракту.

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Российскому концерну "Газпром" принадлежит 50% акций АО "Молдовагаз", правительству Республики Молдова - 35,33%, администрации Тирасполя – 13,44%, другим акционерам – 1,23% акций.

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