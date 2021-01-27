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Подорожание топлива: реакция Совета по конкуренции на заявления ряда депутатов

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210127/33390823/podorozhanie-topliva-reaktsiya-soveta-po-konkurentsii-na-zayavleniya-ryada-deputatov.html

За последние недели многие топливные компании в Молдове установили более высокие цены на бензин и "дизель". Тема вызвала недовольство не только среди водителей, но и среди некоторых депутатов.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Депутаты от платформы DA посчитали подорожание топлива необоснованным и обвинили Совет по конкуренции (СК) в якобы прикрытии картельного сговора, заключаемого на этом рынке. Глава управления внешних отношений и программ структуры Евгений Козмулич в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил, что подобные заключения законодателей безосновательны.

"Во избежание спекуляций относительно повышения цен – до тех пор, пока не будут выявлены или доказаны возможные нарушения закона о конкуренции, чтобы не поставить под угрозу ход расследования и ограничения, налагаемые законодательством о конкуренции, а также с учетом статуса СК – мы не будем комментировать политические заявления", – отметил Козмулич.

Цена на топливо в Молдове (17 января)
© Photo : Предоставил Владимир Пестушко
Эксперт: ситуация на рынке топлива требует тщательного расследования
По его словам, Совет по конкуренции продолжает внимательно следить за изменениями на рынке нефтепродуктов в пределах своих полномочий и незамедлительно вмешается в случае выявления признаков нарушения закона о конкуренции.

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Собеседник отметил, что сотрудники учреждения, которое он представляет, проводит в контексте продолжающихся расследований внеплановые проверки в офисах многих компаний, работающих на рынке нефтепродуктов. Расследование направлено на выявление доказательств возможных нарушений закона о конкуренции с наложением штрафов на предпринимателей, не соблюдающих закон.

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