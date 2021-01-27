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Экс-советник президента Молдовы рассказала, с кем стране выгоднее сотрудничать

© Sputnik / Евгений Биятов
Экономика
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Sputnik Молдова
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Экономический эксперт считает, что Молдова очень увлеклась идеей европеизации экономики и поэтому растеряла рынки на Востоке.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. У Молдовы на Востоке огромные перспективы сотрудничества не только с Россией, но и с другими странами. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова заявила аналитик, бывший советник президента республики по вопросам экономики Елена Горелова.

"Все равно, на какие рынки поставлять молдавскую продукцию, к примеру, Китая, Турции, Польши. Если там хорошие условия поставок, то почему бы и нет. Это решает частный производитель. А у нас в основном сейчас экономика частная", – отметила эксперт.

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По ее словам, в 2019-м и до ноября 2020 года порядка 65-67% продукции Молдова поставляла на рынок ЕС. "Треть из этого уходит к нашей соседке – Румынии. Мы должны сразу понимать, что это в основном не Германия, хотя она у нас хороший партнер, и это не Франция, а Румыния", – сказала Горелова.

Согласно статистике, на первом месте по экспортным поставкам республики числится Румыния. Причем лидерство страна-соседка получила относительно недавно, до этого в течение долгого времени первенство удерживала Россия.

"В Европейском союзе 500 миллионов населения – и экспорт 65-67%. Россия – 146 миллионов населения. Неправильно политически сравнивать Евросоюз и Россию. Это вообще неправильно. Или по странам сравнивать, или по каким-то другим параметрам", – подчеркнула эксперт.

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Экономист обратила внимание и на то, что именно Молдова поставляет на рынок ЕС.

"От 35 до 40% продукции из давальческого сырья. То есть их компании пришли в республику. За счет нашей рабочей силы, энергоресурсов, инфраструктуры они производят продукцию и под своей же маркой вывозят к себе. Мы не собственники сырья, которое они ввозят. Наша роль абсолютно пассивная", – отметила Горелова.

Что касается Востока, то, как пояснила собеседница, Молдова потеряла там рынки сбыта.

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"Мы очень увлеклись идеей европеизации экономики… По поводу Востока - считаю, что у нас огромные перспективы не только с Россией. Казахстан очень нам интересен. Но с этой страной есть проблема, которую надо решать, и она решаема. Для нас очень перспективна Беларусь, не только с точки зрения поставки молдавской продукции, но и с точки зрения совместного производства, размещения их производства здесь, но не на условии давальческого сырья. Этими вопросами нужно заниматься", – сказала экономист.

Отдельно собеседница остановилась на том, что сдерживает восточных партнеров в сотрудничестве с Молдовой.

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"Они или прямо говорят, или завуалировано: "Нестабильность"… У нас на форумах были представители не только России, но и других стран. И они не понимают, куда движется Молдова. Да мы и сами не понимаем. И это наша беда. И поэтому они очень осторожничают", – пояснила собеседница.

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С западными партнерами, как считает аналитик, все проще. "У Молдовы есть Соглашение об ассоциации. И это гарантия европейских партнеров в стабильности условий, которые мы предоставляем для работы здесь. Это касается и бизнеса, и возможности экспортировать сюда, и вывозить продукцию отсюда", – добавила Горелова.

На Востоке же, как напомнила экономист, пятый президент Молдовы Игорь Додон приложил довольно много усилий, чтобы республика заключила сначала меморандум с Евразийской экономической комиссией о сотрудничестве практически во всех секторах экономики, а потом, чтобы страна стала наблюдателем при ЕАЭС.

Сделано это для того, как пояснила эксперт, чтобы молдавские чиновники и управленцы могли понимать, что это за форма сотрудничества, каков его потенциал.

"Нам это нужно... Когда ты там присутствуешь, то и доверие к тебе другое", – заключила Горелова.

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