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Курс валют 29 марта 2020.

Конкуренты лея продолжает дешеветь: курс валют на четверг

© Sputnik / Евгений Паскарь
Экономика
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Sputnik Молдова
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Подробности о поведении главных иностранных валют по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на 28 января.

Все игроки пятивалютной корзины снова сдадут свои позиции по отношению к молдавскому лею. 

Динамика лея по отношению к доллару США
© Sputnik / Vadim Rusu
Загадочный молдавский лей: молодой, но старше евро
Евро уступит еще 5 банов и будет торговаться по 21,0295 лея. За неделю европейская валюта потеряла около 40 банов.

Доллар станет дешевле на три бана и установится на отметке в 17,3561 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея.

Что касается остальных валют, то в среду подешевеют: российский рубль – до 0,2294 лея, украинская гривна – до 0,6161 лея, румынский лей – до 4,3139 в пересчете на нацвалюту.

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