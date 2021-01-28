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Проблема роста цен на топливо дошла до парламента: что предлагают депутаты

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210128/33408395/problema-rosta-tsen-na-toplivo-doshla-do-parlamenta-chto-predlagayut-deputaty.html

Повышение цен на топливо заинтересовало молдавских депутатов. Решено провести слушания с участием представителей специализированных компаний, а также уполномоченных структур. По итогам обсуждений могут либо создать следственную комиссию, либо изменить законодательство.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. В парламенте Молдовы 3 февраля состоятся публичные слушания по поводу цены на топливо, которое импортируется в республику. Заседание планируется организовать на платформе комиссии по экономике, бюджету и финансам.

Предложение о проведении слушаний озвучил независимый депутат Александр Олейник на заседании комиссии в четверг. Поводом для проведения разбирательств стало повышение цен на нефтепродукты.

На слушания пригласят представителей рынка нефтепродуктов, ответственных структур и гражданского общества.

"По итогам обсуждения предстоит принять решение – или создать следственную комиссию, или изменить законодательство, чтобы исключить вероятность злоупотреблений в этой области. Конечная цель – улучшить конкурентную среду на рынке, в том числе снизить влияние негативных тенденций на всех потребителей нефтепродуктов", – отметили в пресс-службе парламента.

Ранее в комментарии радиостудии Sputnik Молдова Олейник заявил, что в 2020 году во время пандемии агенты топливного рынка стали богаче несмотря на то, что цены на сырую нефть на международных фондовых рынках резко упали.

Сергей Унгуряну.
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"В настоящее время эти компании, согласно измененной парламентом методологии, делают что хотят. В 2020 году цены на нефть резко снизились, но на внутреннем рынке мы не наблюдаем существенного падения цен на топливо. Мы несколько раз предлагали пересмотреть нынешнюю методологию расчета цен на топливо, но безрезультатно. Только в Молдове возможна такая наглость, торговая надбавка на импортный инвойс составляет 10%", – сказал Олейник.

По его словам, такую прибыль нельзя увидеть даже в тех странах, где рынок нефтепродуктов полностью либерализован.

"Надеюсь, что на этот раз государственные структуры, Совет по конкуренции незамедлительно вмешаются, потому что у нас произошло существенное увеличение цены на бензин и дизтопливо за один день более чем на один лей и 50 банов", – отметил депутат.

В соответствии с поправками, внесенными в Закон "О рынке нефтепродуктов", обладатели лицензий самостоятельно устанавливают и изменяют розничные цены на нефтепродукты, в том числе годовую ставку рентабельности, которая не превышает 10%. Эксперты утверждают, что хотя на молдавском нефтяном рынке работает около 100 компаний, основных игроков – 2-3. В структуре потребления порядка 72% приходится на дизельное топливо, а на бензин – всего 20%.

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