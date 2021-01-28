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Газовая плита. Иллюстративное фото

Глава "Молдовагаз": кто должен выплачивать газовый долг Приднестровья

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210128/33409242/glava-moldovagaz-kto-dolzhen-vyplachivat-gazovyy-dolg-pridnestrovya.html

Руководитель предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан прокомментировал ситуацию с газовым долгом Приднестровья.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Решение проблемы с приднестровским долгом за газ находится в плоскости отношений между акционерами АО "Молдовагаз" в лице ПАО "Газпром" и Агентства публичной собственности Республики Молдова. Дискуссии по этому вопросу ведутся, и есть несколько возможных путей частичного погашения этой коммерческой задолженности. Об этом заявил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан в комментарии аналитическому порталу "Евразия. Эксперт".

По его мнению, ситуация с газовым долгом Приднестровья носит политическую окраску, а сам вопрос часто преподносится в качестве государственного долга Республики Молдова.

"Эти утверждения, мягко говоря, не соответствуют действительности. Речь идет об исключительно корпоративном долге АО "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром". Именно в таком ключе выдерживаются тексты итоговых протоколов ежегодных заседаний российско-молдавской межправительственной комиссии. Долг Приднестровья – это задолженность предприятия "Тираспольтрансгаз" перед "Молдовагаз" и ничто иное", – подчеркнул Чебан.

Он обратил внимание на то, что судебные инстанции Республики Молдова вынесли несколько постановлений о взыскании задолженности в размере 5,5 миллиарда долларов в пользу "Молдовагаз". Еще несколько исков находятся на стадии рассмотрения.

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© Sputnik / Rodion Proca
Муравский пояснил, кто выплатит газовый долг Приднестровья

"Однако с учетом специфики существующих отношений между Кишиневом и Тирасполем об их фактическом принудительном взыскании пока говорить не приходится. Действенных инструментов, которые позволили бы обеспечить выполнение решений молдавских судов на территории левобережья Днестра, на сегодняшний день пока не существует", – пояснил глава "Молдовагаз".

Газ в республику поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром" является основным поставщиком газа в Молдову. Республика приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. Так, 31 декабря 2020 года стороны подписали дополнение к существующему контракту. "Газпрому" принадлежит 50% акций АО "Молдовагаз", правительству Республики Молдова – 35,33%, администрации Тирасполя – 13,44%, другим акционерам – 1,23% акций.

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