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Молдавский лей продолжает свой путь вверх: курс валют на пятницу

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210128/33417603/moldavskiy-ley-prodolzhaet-svoy-put-vverkh-kurs-valyut-na-pyatnitsu.html

Подробности о поведении главных иностранных валют по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 29 января.

Все основные игроки валютного рынка продолжают сдавать свои позиции по отношению к молдавскому лею. 

Динамика лея по отношению к доллару США
© Sputnik / Vadim Rusu
Загадочный молдавский лей: молодой, но старше евро
Так, евро уступит еще 9 банов и будет торговаться по 20,9355 лея. За неделю европейская валюта потеряла почти 50 банов.

Доллар станет дешевле на шесть банов и установится на отметке в 17,2992 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея.

Что касается остальных валют, то в среду подешевеют и они: российский рубль – до 0,2267 лея, украинская гривна – до 0,6143 лея, румынский лей – до 4,2948 в пересчете на нацвалюту.

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