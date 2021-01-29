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Молдавские леи

Снег "ударит" по кошельку: что может подорожать в Молдове

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210129/33418973/sneg-udarit-po-koshelku-chto-mojet-podorozhati-v-moldove.html

Обильные снегопады могут заметно усложнить транспортную логистику, что вызовет повышение цен на некоторые продукты.

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Снегопады в Молдове могут стать дополнительным фактором роста цен на овощи, считают в ассоциации EastFruit

Снег в некоторых районах республики идет уже почти третьи сутки и, согласно прогнозам синоптиков, может продолжиться или периодически возобновляться до начала следующей недели.

Ситуация уже усложнила транспортную логистику. В свою очередь, это может повлиять на стоимость поставляемых товаров.

"Это еще больше укрепит наметившуюся во второй половине января тенденцию постепенного роста цен на местные овощи базового ассортимента: репчатый лук, морковь и картофель", - говорится на портале. 

Сергей Унгуряну.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Ранее в ассоциации сообщали, что к началу последней декады января в Молдове немного подорожали импортные овощи. В результате чего максимальная оптовая цена на картофель подросла до уровня 4,5 лея за килограмм, моркови – на 4 лея, лука – до 3,5 лея.

Подорожала в основном наиболее качественная продукция, ввозимая из стран ЕС (преимущественно Румынии) для снабжения супермаркетов.

Значительное количество молдавских ретейлеров не располагает крупными складами даже в Кишиневе, не говоря о других городах.

"Даже временные и краткосрочные сбои поставок импортной продукции достаточно быстро сказываются на снабжении сетевых маркетов. А обильные снегопады замедляют также доставку или распределение скоропортящихся товаров внутри страны", -уточнили в EastFruit. 

С учетом этого местные овощеводческие хозяйства, особенно крупные, располагающие собственным транспортом, надеются на вынужденную переориентацию ретейлеров на закупки овощей местного производства.

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