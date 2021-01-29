Снег "ударит" по кошельку: что может подорожать в Молдове

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Снегопады в Молдове могут стать дополнительным фактором роста цен на овощи, считают в ассоциации EastFruit.
Снег в некоторых районах республики идет уже почти третьи сутки и, согласно прогнозам синоптиков, может продолжиться или периодически возобновляться до начала следующей недели.
Ситуация уже усложнила транспортную логистику. В свою очередь, это может повлиять на стоимость поставляемых товаров.
"Это еще больше укрепит наметившуюся во второй половине января тенденцию постепенного роста цен на местные овощи базового ассортимента: репчатый лук, морковь и картофель", - говорится на портале.
Подорожала в основном наиболее качественная продукция, ввозимая из стран ЕС (преимущественно Румынии) для снабжения супермаркетов.
Значительное количество молдавских ретейлеров не располагает крупными складами даже в Кишиневе, не говоря о других городах.
"Даже временные и краткосрочные сбои поставок импортной продукции достаточно быстро сказываются на снабжении сетевых маркетов. А обильные снегопады замедляют также доставку или распределение скоропортящихся товаров внутри страны", -уточнили в EastFruit.
С учетом этого местные овощеводческие хозяйства, особенно крупные, располагающие собственным транспортом, надеются на вынужденную переориентацию ретейлеров на закупки овощей местного производства.
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