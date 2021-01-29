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Молдавские леи

Такого в Кишиневе еще не было: первый аукцион по аренде нежилых помещений

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210129/33424035/takogo-v-kishineve-esche-ne-bylo-pervyy-auktsion-po-arende-nezhilykh-pomescheniy.html

Аукцион по предоставлению права аренды помещений нежилого назначения был организован примэрией города.

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. В Кишиневе прошел первый аукцион на предоставление права аренды помещений нежилого назначения, являющихся собственностью муниципия. Всего 256 тысяч леев предложили экономические агенты, принявшие в нем участие.

"Сдача в аренду нежилых помещений через аукционы - это самый эффективный и справедливый способ получения прибыли от муниципального имущества, что способствует увеличению доходов местного бюджета", - подчеркнул мэр города Ион Чебан в своем посте в соцсети.

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На аукцион было выставлено более 20 помещений, но ушли с молотка лишь шесть: на торги по остальным помещениям не было зарегистрировано участников. Право аренды предоставляется на пятилетний срок.

По словам Чебана, до сих пор цены на такие помещения были смехотворными.

"К сожалению, из-за тех действий муниципалитет потерял огромные суммы денег", – резюмировал градоначальник.

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Теги:
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