Такого в Кишиневе еще не было: первый аукцион по аренде нежилых помещений

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. В Кишиневе прошел первый аукцион на предоставление права аренды помещений нежилого назначения, являющихся собственностью муниципия. Всего 256 тысяч леев предложили экономические агенты, принявшие в нем участие.

"Сдача в аренду нежилых помещений через аукционы - это самый эффективный и справедливый способ получения прибыли от муниципального имущества, что способствует увеличению доходов местного бюджета", - подчеркнул мэр города Ион Чебан в своем посте в соцсети.

На аукцион было выставлено более 20 помещений, но ушли с молотка лишь шесть: на торги по остальным помещениям не было зарегистрировано участников. Право аренды предоставляется на пятилетний срок.

По словам Чебана, до сих пор цены на такие помещения были смехотворными.

"К сожалению, из-за тех действий муниципалитет потерял огромные суммы денег", – резюмировал градоначальник.

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