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Глава Молдовагаза Вадим Чебан.

Цены "Газпрома" в январе в два раза ниже спотовых — "Молдовагаз"

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210129/33424422/ceny-gazproma-v-yanvare-v-dva-raza-nizhe-spotovyh-moldovagaz.html

Молдавский поставщик газа опубликовал новые сравнительные данные по ценам на природное топливо на европейских хабах.

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Формула определения закупочной цены природного газа от "Газпрома" для "Молдовагаза" в теплое время года будет учитывать текущую конъюнктуру немецкого газового хаба NCG.

Об этом сообщила пресс-служба АО "Молдовагаз". Новые условия будут применяться во втором и третьем кварталах года, на которые приходится около 20% годового потребления природного газа.

В то же время в первом и четвертом кварталах формула закупочной цены останется прежней, основанной на квартальной привязке к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута.

АО Молдовагаз.
© Sputnik / Mihai Caraus
Глава АО "Молдовагаз" – о цене на природный газ и отношениях с "Газпромом"

По сообщению предприятия, это позволит поставлять потребителям газ по более выгодным ценам, по сравнению со спотовым рынком.

Так, 13 января 2021 года котировки газа на хабе NCG достигли 330 долларов за тысячу кубометров без учета транспортных расходов. Для сравнения, среднегодовая закупочная цена в тарифе, утвержденном Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ), ниже более чем в два раза.

По итогам 2020 года среднегодовая закупочная цена у "Газпрома" составила 148,87 доллара США, включая транспортные расходы до границы Молдовы. При этом на хабе NCG она бы достигла 187,93 доллара США.

Как следствие, приобретение газа у "Газпрома" на базе долгосрочного контракта позволило сэкономить около 44 миллионов долларов, напоминает "Молдовагаз".

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Теги:
природный газ


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