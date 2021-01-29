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Отступление молдавского лея после долго роста: курс валют на ближайшие дни

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210129/33430715/moldavskiy-ley-prodolzhaet-svoy-put-vverkh-kurs-valyut-na-pyatnitsu.html

Подробности о поведении главных иностранных валют по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник,  1 февраля. 

Молдавский лей уступит свои позиции после продолжительного периода роста.

Динамика лея по отношению к доллару США
© Sputnik / Vadim Rusu
Загадочный молдавский лей: молодой, но старше евро
Так, евро отыграет 7 банов и будет торговаться по 21,0099 лея. За прошедшую неделю европейская валюта потеряла более 40 банов.

Доллар подорожает на 3 бана и установится на отметке в 17,3227 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея.

Что касается остальных валют, то в начнут подрастать цены и на российский рубль – до 0,2284 лея, украинскую гривну – до 0,6160 лея, румынский лей – до 4,3101 в пересчете на нацвалюту.

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