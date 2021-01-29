Отступление молдавского лея после долго роста: курс валют на ближайшие дни

Подробности о поведении главных иностранных валют по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 1 февраля.

Молдавский лей уступит свои позиции после продолжительного периода роста.

Так, евро отыграет 7 банов и будет торговаться по 21,0099 лея. За прошедшую неделю европейская валюта потеряла более 40 банов.

Доллар подорожает на 3 бана и установится на отметке в 17,3227 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея.

Что касается остальных валют, то в начнут подрастать цены и на российский рубль – до 0,2284 лея, украинскую гривну – до 0,6160 лея, румынский лей – до 4,3101 в пересчете на нацвалюту.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova