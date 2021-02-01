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Ион Кику

Ион Кику: бюджетная система страны крепка и не зависит от политики

© Photo : Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210201/33449902/Ion-Kiku-byudzhetnaya-sistema-strany-krepka-i-ne-zavisit-ot-politiki.html

Экс-премьер отметил, что доходы бюджета по итогам первого месяца 2021 года выше, чем в предыдущие годы.

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Бюджетно-налоговая система обладает "относительным иммунитетом" от политической конъюнктуры, сообщил в социальных сетях бывший глава правительства Ион Кику.

Экс-премьер обратил внимание на тот факт, что об этом он говорил еще на пресс-конференции, посвященной итогам "специфического" 2020 года, который прошел под знаком пандемического кризиса.

"Понятно, что (этот иммунитет – ред.) сохранится, только если специалистов в соответствующих государственных структурах и бизнес оставят в покое", — написал экс-премьер.
Таможня, КПП Паланка
© Sputnik / Mihai Caraus
Таможня отчиталась о поступлениях в бюджет по итогам года

Кику сообщил, что по итогам января 2021 года от налогов из сборов в бюджет поступило около 535 миллионов леев. Это на 21,5% больше, чем в январе 2019 года и на 10% превышает показатели января 2020 года.

Бывший премьер подчеркнул, что эти цифры достигнуты в условиях налоговой реформы, когда были значительно сокращены ставки многих налогов и сборов, а также на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса и засухой.

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Теги:
Ион Кику, бюджет


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