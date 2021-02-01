Электронное декларирование: весь импорт Приднестровья "уйдет в онлайн"

ТИРАСПОЛЬ, 1 фев – Sputnik. С 1 февраля весь импорт в Приднестровье будет оформляться онлайн. На бумаге декларации принимать не будут.
"До 31 января 2021 года включительно возможно было декларировать ввозимые товары как в электронной форме, так и на бумажном носителе. Но с 1 февраля электронное декларирование импортируемых товаров становится обязательным", – отметили в Таможенной службе.
В службе подчеркивают, что оформление импортных деклараций осуществляется только в рабочие дни с 8.30 до 17.30.
Система для реализации нового этапа развития проекта "Электронная таможня" разрабатывалась в течение года, она прошла тестирование и опытную эксплуатацию. Уже в декабре 2020 года Центр электронного декларирования выпустил первые декларации.
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