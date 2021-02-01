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Электронное декларирование: весь импорт Приднестровья "уйдет в онлайн"

© Sputnik / Osmatesco
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210201/33451692/elektronnoe-deklarirovanie-ves-import-pridnestrovya-uydet-v-online.html

В Приднестровье внедрили систему электронного декларирования товаров, которые импортируются в регион.

ТИРАСПОЛЬ, 1 фев – Sputnik. С 1 февраля весь импорт в Приднестровье будет оформляться онлайн. На бумаге декларации принимать не будут.

"До 31 января 2021 года включительно возможно было декларировать ввозимые товары как в электронной форме, так и на бумажном носителе. Но с 1 февраля электронное декларирование импортируемых товаров становится обязательным", – отметили в Таможенной службе.

Таможенный пункт Паланка. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
Разрешения для таможенных складов в Молдове будут выдаваться в новом формате
Для того, чтобы подключиться к системе электронного декларирования, необходимо заключить с таможенными органами соглашение и осуществить сертификацию открытых ключей электронных подписей.

В службе подчеркивают, что оформление импортных деклараций осуществляется только в рабочие дни с 8.30 до 17.30.

Система для реализации нового этапа развития проекта "Электронная таможня" разрабатывалась в течение года, она прошла тестирование и опытную эксплуатацию. Уже в декабре 2020 года Центр электронного декларирования выпустил первые декларации.

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Теги:
электронные декларации, электронная подпись, импорт, декларация, Приднестровье


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