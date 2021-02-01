Молдавский лей снова переходит в наступление: обменный курс на вторник

Подробности о поведении главных иностранных валют по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 2 февраля.

Молдавский лей продолжает укреплять свои позиции после спада.

Так, евро потеряет 10 банов и и снова опустится ниже 21 лея, он во вторник будет торговаться по 20,9071 лея. За прошедшую неделю европейская валюта потеряла более 40 банов.

Доллар "скинет" пару банов и установится на отметке в 17,3044 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея.

Что касается остальных валют, то положительную динамику покажет лишь украинская гривна, она вырастет – до 0,6168 лея, румынский лей потеряет пару банов и опустится до 4,2897 в пересчете на нацвалюту. Неизменной останется цена на российский рубль – 0,2284 лея.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova