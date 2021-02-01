23:11 01 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.01
  • USD17.32
  • RUB0.23
  • RON4.31
  • UAH0.62
Поиск
Валюта разных стран.

Молдавский лей снова переходит в наступление: обменный курс на вторник

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
Получить короткую ссылку
119 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210201/33458753/moldavskiy-ley-snova-perekhodit-v-nastuplenie-kurs-valyut-na-vtornik.html

Подробности о поведении главных иностранных валют по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 2 февраля. 

Молдавский лей продолжает укреплять свои позиции после спада.

Динамика лея по отношению к доллару США
© Sputnik / Vadim Rusu
Загадочный молдавский лей: молодой, но старше евро
Так, евро потеряет 10 банов и и снова опустится ниже 21 лея, он во вторник будет торговаться по 20,9071 лея. За прошедшую неделю европейская валюта потеряла более 40 банов.

Доллар "скинет" пару банов и установится на отметке в 17,3044 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея.

Что касается остальных валют, то положительную динамику покажет лишь украинская гривна, она вырастет – до 0,6168 лея, румынский лей потеряет пару банов и опустится до 4,2897 в пересчете на нацвалюту. Неизменной останется цена на российский рубль – 0,2284 лея.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Электрокар по цене ниже 3 000 долларов: если не завтра, то совсем скоро
Проблема роста цен на топливо дошла до парламента: что предлагают депутаты
Цены "Газпрома" в январе в два раза ниже спотовых — "Молдовагаз"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Село Рогожены Шолданештского района
Обезлюдевшее село — в Рогоженах осталось чуть больше десятка жителей
Грузия открыла границы для вакцинированных от COVID-19, а Европа заглядывается на Спутник V.
Грузия уже принимает привитых от COVID-19, Европа заглядывается на "Спутник V"
Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться