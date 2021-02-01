Молдавский лей снова переходит в наступление: обменный курс на вторник

КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 2 февраля.
Молдавский лей продолжает укреплять свои позиции после спада.
Доллар "скинет" пару банов и установится на отметке в 17,3044 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея.
Что касается остальных валют, то положительную динамику покажет лишь украинская гривна, она вырастет – до 0,6168 лея, румынский лей потеряет пару банов и опустится до 4,2897 в пересчете на нацвалюту. Неизменной останется цена на российский рубль – 0,2284 лея.
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