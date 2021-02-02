Готовиться ли Молдове к новой волне подорожаний: что говорят экономисты

Повлияет ли контейнерный кризис на цены на бытовую технику в республике, а также о парадоксах транспортировки товаров в Молдову читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Контейнерный кризис не сильно скажется на ценах на бытовую технику в Молдове. Об этом в комментарии Sputnik Молдова заявил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

"Это огромная проблема, которая связана с тем, как дисбалансирована торговля. Из Китая контейнеры идут полные, а обратно - пустые. Никто не хочет завозить обратно контейнеры, и возник их большой дефицит. Цены же выросли, хотя они и были небольшие", – отметил собеседник.

Эксперт считает, что контейнерный кризис не сильно скажется на ценах на бытовую технику в Молдове.

"Удельный вес транспорта мизерный. Даже если он вырос в три раза, а он вырос довольно значительно, то это все равно очень мало. Я все время шучу, что транспортировка одного телевизора из Китая в Одессу стоит столько же, сколько из Одессы в Кишинев, и столько же, сколько из столичного магазина до дома покупателя, и столько же, сколько поднять на, к примеру, восьмой этаж", – сказал Ионицэ.

Как пояснил эксперт, за последние 20 лет мировая логистика настолько улучшилась, что цены по транспортировке грузов стали буквально бросовыми.

"К примеру, в Румынии зимой можно съесть арбуз из Аргентины. То есть транспорт такой дешевый, что на цену продукта он мало влияет, поэтому можно транспортировать не только дорогие продукты, но, к примеру, арбузы", – отметил экономист.

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По его словам, за последние 20 лет мировая экономика очень интегрировалась.

"Исходя из логистики, вы будете смеяться, но дешевле может обходиться ввезти петрушку из Ирана, чем из Бричан. Мы говорим о морских перевозках, которые самые дешевые. Сейчас произошло подорожание. Есть проблемы. Но Молдова – это такой маленький объем рынка, что мы это даже не почувствуем", – уточнил экономист.

Он отметил, что эксперты больших корпораций работают над решением кризиса.

Как считает Ионицэ, от контейнерного кризиса больше пострадает Европа, чем США. "Цены растут, пока они не выйдут из тупика. Любой кризис дает пищу для размышлений. Думаю, там быстро сообразят, что делать", – сказал эксперт.

Как считает экономист, в Молдове роста цен на бытовую технику, который прогнозируют некоторые предприниматели, не должно произойти. "У нас дорогие товары, потому что страна вверх ногами живет", – сказал эксперт.

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Впрочем, как предположил эксперт, несмотря на то что кризис не коснется Молдовы, это не означает, что некоторые предприниматели не пойдут на повышение цен на технику.

Дефицит контейнеров образовался из-за особенностей перевозок между США и Китаем. В 2020 году из КНР в Соединенные Штаты Америки контейнеры шли с товаром, а обратно - пустыми, в связи с чем перевозчики не хотели отправлять назад порожнюю тару. Некоторые поставщики бытовой техники утверждают, что цены на этот вид продукции в молдавских магазинах взлетят на 40%.

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