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Плодовый сад, архивное фото

Садов в Молдове будет меньше: эксперты объясняют почему

© Sputnik / Ilham Mustafa
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210202/33465151/sadov-v-moldove-budet-menshe-eksperty-obyasnyayut-pochemu.html

Площадь закладки фруктовых садов в республике изменится, для целого ряда культур перемены будут особенно значительными.

КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Примерно на 60% меньше новых садов появилось в Молдове в 2020 году, если сравнивать с 2019-м: чуть менее 1,5 тысячи гектаров против 3,3 тысячи. Информацию Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) приводит портал EastFruit.

Если говорить о структуре садов, то яблоневые изменений не претерпели, чего не скажешь об абрикосовых, сливовых и черешневых.

"Наибольший спад был отмечен в сегменте орехоплодных культур: если в 2019 году было заложено почти 1,2 тысячи гектаров ореховых плантаций, то в 2020-м – лишь 163 гектара", – отмечает портал.

Картофель
© Sputnik / Виталий Аньков
В Молдове падают цены на морковь и картофель
Эксперты AIPA подчеркивают, что такая ситуация обусловлена целым рядом факторов. Главный – засуха, длившаяся в отдельных районах юга и центра республики два-три года. "В таких погодно-климатических условиях значительное количество аграриев приняло решение отложить процесс закладки новых садов и виноградников на год-два. То есть до сельхозсезона, складывающегося удачно, по крайней мере, на старте", – отмечает EastFruit.

Внесла свой вклад и пандемия коронавируса. В начале 2020 года возникли задержки поставок саженцев из ЕС, а позднее стали появляться и проблемы с наймом рабочей силы для сбора урожая.

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