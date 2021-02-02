Доллар устремился вверх, а евро сдал: обменный курс на среду

КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 3 февраля.
Молдавский лей сдаст позиции по отношению к большинству игроков валютного рынка.
За прошедшую неделю европейская валюта потеряла более 40 банов.
Доллар, наоборот, прибавит, но всего 2 бана, и установится на отметке в 17,3239 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, тенденцию "малых шагов" он выдерживает и сейчас.
Что касается остальных валют, то положительную динамику покажет украинская гривна, она вырастет до 0,6176 лея, также вверх устремился и российский рубль – 0,2285 лея.
Румынский лей потеряет один бан и опустится до 4,2751 в пересчете на нацвалюту.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>