23:13 02 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.91
  • USD17.30
  • RUB0.23
  • RON4.29
  • UAH0.62
Поиск
Валюта.

Доллар устремился вверх, а евро сдал: обменный курс на среду

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
Получить короткую ссылку
90 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/02/31889954.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210202/33473394/dollar-ustremilsya-vverkh-a-evro-sdal-kurs-na-sredu.html

Подробности о поведении главных иностранных валют по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 3 февраля. 

Молдавский лей сдаст позиции по отношению к большинству игроков валютного рынка. 

Динамика лея по отношению к доллару США
© Sputnik / Vadim Rusu
Загадочный молдавский лей: молодой, но старше евро
Евро будет среди исключений, он уступит 7 банов и в среду будет торговаться по 20,8380 лея.

За прошедшую неделю европейская валюта потеряла более 40 банов.

Доллар, наоборот, прибавит, но всего 2 бана, и установится на отметке в 17,3239 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, тенденцию "малых шагов" он выдерживает и сейчас.

Что касается остальных валют, то положительную динамику покажет украинская гривна, она вырастет до 0,6176 лея, также вверх устремился и российский рубль – 0,2285 лея.

Румынский лей потеряет один бан и опустится до 4,2751 в пересчете на нацвалюту. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Киркэ: можно спрогнозировать судьбу молдавского лея на ближайшее время
Госдолг Молдовы растет: на что страна должна тратить деньги
Гырбу о молдавском лее: "крепыш" на инъекциях


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Дома ромов в Молдове
Фото - Квартал пустующих дворцов: самые необычные дома ромов в Сороках
Одиночный пикет Бутиной. Зачем она вышла к Дому приемов МИД России?
Одиночный пикет Бутиной. Зачем она вышла к Дому приемов МИД России?
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться