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Евро и доллар наступают: курс валют на четверг

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210203/33484099/evro-i-dollar-nastupayut-kurs-valyut-na-chetverg.html

Подробности о поведении главных иностранных валют по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на 4 февраля.

Все игроки пятивалютной корзины перейдут в наступление на молдавский лей.

Евро за сутки подорожает на пять банов и будет торговаться по 20,8887 лея.

Сергей УНГУРЯНУ.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Унгуряну: молдавский лей ослабевает, а граждане скупают валюту

Доллар укрепится на шесть банов и установится на отметке в 17,3825 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов.

Что касается остальных валют, то 4 февраля в небольшом плюсе окажeтся: российский рубль, который вырастет до 0,2289 лея, украинская гривна – до 0,6212 лея, а румынский лей – до 4,2869 в пересчете на нацвалюту.

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