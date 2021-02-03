Евро и доллар наступают: курс валют на четверг

Подробности о поведении главных иностранных валют по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на 4 февраля.

Все игроки пятивалютной корзины перейдут в наступление на молдавский лей.

Евро за сутки подорожает на пять банов и будет торговаться по 20,8887 лея.

Доллар укрепится на шесть банов и установится на отметке в 17,3825 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов.

Что касается остальных валют, то 4 февраля в небольшом плюсе окажeтся: российский рубль, который вырастет до 0,2289 лея, украинская гривна – до 0,6212 лея, а румынский лей – до 4,2869 в пересчете на нацвалюту.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova