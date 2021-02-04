Цены на топливо в Молдове: чем объясняются последние подорожания

КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. Специалисты Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) и Совета по конкуренции представили парламентской комиссии по экономики, бюджету и финансам информацию по проблеме последних повышений максимальных розничных цен на топливо.

По данным НАРЭ, в период декабря 2020 года по январь 2021-го компонент средней закупочной цены нефтепродукты претерпел существенные изменения. Увеличению, как пояснили специалисты Агентства, поспособствовали два основных фактора – цена на импорт и применение новых акцизов с 1 января 2021 года.

В то же время, по информации Совета по конкуренции, аргументы, которые приводят топливные компании, касаются в частности повышения акцизов, однако анализ, осуществленный структурой, показывает, что основным компонент, исходя из которого произошло изменение цены, – это барьер прибыльности.

"Анализ динамики цен по отношению к международным котировкам на топливо показывает, что нефтяные операторы действуют почти немедленно, повышая котировки, а также проводят снижение цен с длительными задержками", – сказано в отчете Совета по конкуренции.

В ведомстве отметили "концентрированную структуру розничного рынка нефтепродуктов, а также наличие важных экономических взаимосвязей".

Директор компании "Lukoil-Молдова" Фейруз Исаев объяснил повышение цен в основном значительным сокращением объема продаж, которое испытали предприниматели из-за пандемического кризиса, начиная с марта 2020 года. Он отметил, что цена на топливо в Молдове ниже, чем на соседних рынках.

Гендиректор компании Tirex Petrol Алек Игнат привел в качестве аргументов и другие причины повышения цен на топливо, среди которых рост обменного курса, увеличения зарплатного фонда предприятия в прошлом году. Он высказался "за искреннее и конструктивное сотрудничество государства и бизнеса, лишенное популизма и основанное на реалиях и потребностях граждан".

"Комиссия по экономике, бюджету и финансам приняла к сведению озвученную информацию и представит предложения по дальнейшим действиям. Выдвинута инициатива создания совместной рабочей группы по разработке проекта мер исправления ситуации на рынке. Конечная цель – улучшить конкурентную среду на рынке, имеющем стратегическое значение для всех сфер деятельности", – отметили в пресс-службе парламента.

В 2020 году на три компании пришлось 97,2% от общего объема импорта бензина, на две фирмы – 75% от общего объема ввезенного дизельного топлива, на пять компаний - 83,3% от общего объема импортированного сжиженного газа.

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