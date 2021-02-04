Санду позвала в Молдову французских инвесторов

Во второй день своего официального визита в Париж президент Молдовы встретилась с представителями французского бизнеса.

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Глава молдавского государства пообщалась с видными представителями деловой среды и руководством крупнейшей французской федерации работодателей – Mouvement des Entreprises de France.

В ходе этих встреч, в частности, обсуждались текущие экономические реалии Молдовы и стратегические направления, которые могли бы представлять взаимный интерес для предпринимателей обеих стран. Среди них – возобновляемые источники энергии, медицинский сектор, гражданская авиация.

"Я рада видеть, что большинство из вас заинтересованы в инвестировании или в расширении своих инвестиций в экономику Республики Молдова. Мы приложим все усилия, чтобы это произошло как можно скорее", – заявила Майя Санду.

Президент Молдовы рассказала о своем видении приоритетов экономического развития республики. По ее словам, будущее страны связано с улучшением деловой среды посредством борьбы с коррупцией и реформ в области правосудия.

Санду также напомнила, что в Молдове сегодня действуют 233 компании с французским капиталом и по данным Нацбанка РМ, общий объем прямых инвестиций из Франции в Молдову в 2019 году составил 197,55 миллиона долларов США.

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