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Майя Санду.

Санду позвала в Молдову французских инвесторов

© REUTERS / BENOIT TESSIER
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210204/33494850/sandu-pozvala-v-moldovu-frantsuzskikh-investorov.html

Во второй день своего официального визита в Париж президент Молдовы встретилась с представителями французского бизнеса.

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Глава молдавского государства пообщалась с видными представителями деловой среды и руководством крупнейшей французской федерации работодателей – Mouvement des Entreprises de France.

В ходе этих встреч, в частности, обсуждались текущие экономические реалии Молдовы и стратегические направления, которые могли бы представлять взаимный интерес для предпринимателей обеих стран. Среди них – возобновляемые источники энергии, медицинский сектор, гражданская авиация.

"Я рада видеть, что большинство из вас заинтересованы в инвестировании или в расширении своих инвестиций в экономику Республики Молдова. Мы приложим все усилия, чтобы это произошло как можно скорее", – заявила Майя Санду.

Майя Санду и Эммануэль Макрон
© REUTERS / BENOIT TESSIER
Санду и Макрон встретились в Елисейском дворце
Президент Молдовы рассказала о своем видении приоритетов экономического развития республики. По ее словам, будущее страны связано с улучшением деловой среды посредством борьбы с коррупцией и реформ в области правосудия.

Санду также напомнила, что в Молдове сегодня действуют 233 компании с французским капиталом и по данным Нацбанка РМ, общий объем прямых инвестиций из Франции в Молдову в 2019 году составил 197,55 миллиона долларов США.  

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Теги:
инвестиции, Майя Санду


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