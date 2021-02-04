Обеспечивают ли молдавские буренки страну отечественным молоком

Проблемы с экспортом, удушающий импорт, сокращение поголовья крупного рогатого скота и спад отрасли – о фактах в цифрах рассказала глава Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов.

КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. Молдавские производители молочной продукции переживают непростые времена. С каждым годом сектор проседает все больше и больше, а импорт продолжает душить отечественные компании. О проблемах отрасли в комментарии Sputnik Молдова рассказала исполнительный директор Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов Каролина Линте.

"В 2020 году ситуация еще сильнее ухудшилась в сравнении с 2019-м", - отметила собеседница, пояснив, что спад продолжается в течение порядка 10 лет.

К примеру, как пояснила собеседница, в 2019-м отечественные предприятия переработали в качестве сырья порядка 354 тысяч тонн молока. При этом продукция местного производства снизилась с 485 тысяч тонн в 2017 году до 367 тысяч тонн в 2019-м.

"Импорт молока составил порядка 162 тысяч тонн. В страну ввозят готовые молочные продукты, такие, как масло, сыр, сметана и так далее, в пересчете на молочное сырье в размере 162 тысяч тонн", – отметила Линте.

По ее словам, потенциал перерабатывающих предприятий составляет 354 тысячи тонн молока местного производства в год, плюс 162 тысячи тонн импортированного сырья, то есть выходит 516 тысяч тонн.

Удушливый импорт

Как отметила Линте, ввоз молочной продукции в Молдову демонстрирует устойчивую тенденцию к росту.

"В среднем поставки ежегодно росли на 22% на протяжении последних пяти лет, достигнув в 2019-м 58 миллионов долларов. Эти 58 миллионов представляют собой потенциал для импортозамещения или для дохода, который может быть получен местными переработчиками при условии, что у них будет необходимое количество сырья", – пояснила эксперт.

В структуре импорта "молочки" наибольшую долю занимают творожные продукты и сыры – 38%. В денежном выражении речь идет о сумме порядка 22 миллионах долларов. Ввоз масла и сметаны составляет примерно 20% в структуре импорта (около 12 миллионов долларов).

А вот экспорт отечественной продукции продолжает сокращаться. Эксперты отмечают негативную тенденцию отправки молдавской "молочки" за границу за последние четыре года. При этом среднегодовое сокращение, как отметила Линте, составляет 17%. В 2019 году Молдова отправляла за рубеж молочную продукцию на 5,8 миллиона долларов. В большинстве своем речь идет о творожных продуктах и сырах.

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"У Молдовы отрицательное сальдо торгового баланса молочной продукции со снижением 28% в год. В 2019-м импорт превысил экспорт почти на 52 миллиона долларов США, а в 2015-м – на 20 миллионов долларов", – отметила специалист.

Проблемы животноводческого сектора

Как рассказала глава Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов, состояние животноводческого сектора в основном продолжает определяться ситуацией в домашних хозяйствах.

"На 1 января 2019 года там было сосредоточено 85,6% от общего поголовья крупного рогатого скота, из которых 94,4% – коровы. Таким образом, основным источником местного производства молока являются домашние хозяйства (производство молока – 93,6%). В то же время констатируется недостаточность сырья", – сказала Линте.

По ее словам, на данный момент Молдова обеспечивает себя "молочкой" всего лишь на 70%. Причем речь идет о кисломолочной продукции, то есть с очень коротким сроком годности.

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"Благо свежие молочные продукты пользуются спросом и покупательская способность помогает удержать на плаву сектор с этими продуктами. Но здесь минимальная рентабельность", – отметила собеседница.

Более того, как пояснила эксперт, доля импортной "молочки" для компенсации внутреннего потребления будет продолжать расти, если власти не вмешаются в ситуацию.

Линте обратила внимание, что даже при сокращении численности населения или числа конечных потребителей импорт молока продолжал расти. Таким образом, миграция граждан страны также повлияла на уменьшение количества домохозяйств, производящих молоко.

Такая же негативная тенденция наблюдается и в животноводческом секторе – особенно это касается отрицательной статистики поголовья крупного рогатого скота.

Есть ли выход из кризиса?

По словам главы Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов, меры поддержки, предусмотренные Национальным фондом развития сельского хозяйства и сельской местности для создания и развития молочных ферм, не адаптированы к текущей ситуации в секторе.

"Это приводит к тому, что фермеры избегают вкладывать деньги в эту область. Существующая программа субсидирования животноводства не повлияла на количественное и качественное развитие сырьевого молока (поголовье коров снижается, а продуктивность крайне низкая)", – добавила Линте.

Она обратила внимание на то, что самой слабой с точки зрения конкурентоспособности остается животноводческая отрасль.

"Даже если цены на продукцию животноводства в регионе находятся на таком же уровне или выше, чем в Молдове из-за высоких затрат на развитие, сектор остается недостаточно развитым, а уровень экспорта очень низким", – заключила Линте.

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