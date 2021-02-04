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Пункт обмена валюты.

Доллар, рубль и примкнувшая к ним гривна продолжают расти: курс валют на завтра

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
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Подробности о поведении главных иностранных валют по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на 5 февраля.

В то время как три игрока пятивалютной корзины продолжат наступление на нашего "льва", остальные поведут себя иначе.

Доллар укрепится на четыре бана и установится на отметке в 17,4204 лея.

Сергей УНГУРЯНУ.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Унгуряну: молдавский лей ослабевает, а граждане скупают валюту

Евро предпочтет "шаг на месте" и будет торговаться по 20,8880 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов.

Что касается остальных валют, то 4 февраля в небольшом плюсе окажутся российский рубль, который вырастет до 0,2305 лея, и украинская гривна, поднявшаяся до 0,6252 лея.

Румынский лей незначительно опустится в цене – до 4,2849 в пересчете на нацвалюту.

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