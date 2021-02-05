Выступление и.о. премьера Молдовы на заседании межправсовета ЕАЭС: что он заявил

Аурелиу Чокой принял участие в заседании межправительственного совета ЕАЭС: он говорил о последствиях пандемии для экономики, а также заинтересованности республики в дальнейшем развитии и укреплении торгово-экономических связей со странами объединения.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Молдова в качестве наблюдателя при Евразийском экономическом союзе заинтересована в эффективном использовании имеющихся возможностей как для увеличения торговых операций, так и для развития сотрудничества в разных секторах нашей экономики. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой в пятницу в рамках заседания Евразийского межправительственного совета, в котором он принял участие по видеосвязи.

"Республика Молдова, естественно, заинтересована в дальнейшем развитии и укреплении торгово-экономических связей со своими партнерами, в том числе со странами Евразийского экономического союза, рынки которых представляют интерес для наших производителей", – сказал Чокой.

Такой подход, по его мнению, открывает дополнительные возможности для экспорта молдавских товаров.

"Мы все хорошо понимаем, что взаимные действия по увеличению экспортно-импортного потенциала наших стран становятся еще более актуальными в нынешних обстоятельствах, когда мы сталкиваемся с серьезными последствиями пандемии для всей мировой экономики. Наши государства не стали исключением, к сожалению", – отметил и.о. премьера.

По его словам, исходя из прогнозов властей, в Молдове спад ВВП в 2020 году составит примерно 4,5%, а наиболее пострадавшие отрасли экономики – внутренняя торговля, перерабатывающая промышленность, транспортно-логическая сфера, сфера услуг.

"Кризис, спровоцированный пандемией, существенно повлиял и на показатели внешней торговли со странами ЕАЭС, объем которой составил всего лишь 965 миллионов долларов США, снизившись почти на 10%. В создавшихся условиях правительства многих стран принимают стратегические решения по поддержке и улучшению условий деятельности бизнес-среды. Естественно, мы не исключение. Молдова также приняла ряд мер в этом направлении", – сказал Чокой.

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Он перечислил лишь некоторые из них: продление сроков по выплате налоговых обязательств, поддержка малых и средних предприятий выплатами субвенций тем, кто был вынужден полностью остановить предприятия из-за кризиса, создание благоприятных условий для цифровизации экономики, развитие технологических стартапов, привлечение инвестиций.

"Правительство Молдовы также уделяет особое внимание развитию цифровой экономики и консолидации IT-сектора как одной из основных составляющих трансформации и модернизации современного общества. Отрасль информационных технологий стала одной из наиболее развитых и динамичных в национальной экономике нашей страны. В Молдове действует преференциальная законодательная база для индустрии IT и целевая политика для этой отрасли. Страна стала более привлекательной для инвесторов. А для молодого поколения открываются новые возможности", – уточнил Чокой.

По его словам, внедренные проекты в области цифровизации экономики, государственного управления, сферы образования играют важную роль в поддержании экономической и социальной деятельности путем обеспечения дистанционного взаимодействия государства с гражданами и бизнесом, обеспечения непрерывности учебного процесса в образовательных учреждениях в условиях перехода в режим онлайн учебы.

"Данный вектор поддерживается успешной реализацией Национальной стратегии развития информационного общества "Цифровая Молдова" и секторального плана действия развития индустрии IT и экосистемы цифровых инноваций на 2018-2023 годы. Общая цель этих инициатив – создание условий для повышения конкурентоспособности, диверсификации индустрии IT, стимулирование стартапов и их ориентирование на цифровые инновации во всех отраслях экономики. Один из ключевых проектов в этой сфере – виртуальный парк информационных технологий "Молдова IT-парк", – рассказал и.о. главы правительства.

Чокой также отметил, что за три года деятельности на этой площадке зарегистрировано более 650 компаний, из которых 137 информационно-теологические с иностранным капиталом из 34 стран. Формат такого парка виртуальный и его резиденты осуществляют свою деятельность в любом населенном пункте на территории Молдовы.

"Кроме того, в контексте пандемического кризиса и необходимости повышения экономической и коммерческой активности производителей товаров и поставщиков услуг в нашей стране также для облегчения удаленного взаимодействия правительства, бизнеса и потребителей была утверждена "дорожная карта", направленная на ускорение процесса оцифровки национальной экономики и развитие электронной коммерции", – добавил Чокой.

Он пояснил, что под этим понимается облегчение удаленного взаимодействия и продвижения цифровых услуг для деловой среды, стимулирование использования инструментов электронной торговли, упрощение таможенных процедур для онлайн-экспорта, стимулирование почтовых, курьерских услуг, продвижение национальных и международных платформ электронной торговли.

"Молдова в качестве наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, естественно, заинтересована в эффективном использовании имеющихся возможностей как для увеличения торговых операций, так и для развития сотрудничества в разных секторах нашей экономики. Речь идет о сельском хозяйстве, промышленности, естественно, цифровой экономики, прямых связей между хозяйствующими субъектами, реализацией различных инвестиционных и инфраструктурных проектов", – заключил Чокой.

Республика Молдова получила статус государства-наблюдателя при ЕАЭС на саммите в Сочи 14 мая 2018 года, решение руководители стран-членов приняли единогласно. В рамках Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и Молдовой от 3 апреля 2017 года учреждена рабочая группа.

ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Это объединение действует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок – со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

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