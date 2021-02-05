Минфин отчитался об исполнении бюджета за январь: задержек зарплат и пенсий не будет

В Минфине подтвердили отсутствие рисков неисполнения и прекращения расходов, утвержденных в бюджете.

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. В январе 2021 года национальный публичный бюджет получил 4,96 миллиарда леев доходов, что на 251,1 миллиона леев больше, чем в январе прошлого года.

Расходы составили пять миллиардов леев, что на 252,2 миллиона леев больше, чем в январе прошлого года. Исполнение национального публичного бюджета закончилось дефицитом в размере 38,5 миллиона леев, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Остатки средств на счетах бюджетов компонентов национального публичного бюджета составили 6,7 миллиарда леев.

"Исполнение бюджета в январе 2021 года – результат усилий налогоплательщиков по возобновлению экономической деятельности и эффективному управлению государственными финансами", – говорится в сообщении Минфина.

В то же время доходы одного из компонентов публичного бюджета – госбюджета Молдовы – за первый месяц 2021 года составили три миллиарда леев. По сравнению с январем прошлого года они увеличились на 262,2 миллиона леев.

Расходы государственного бюджета были исполнены на 3,6 миллиарда леев, что на 76,9 миллиона леев больше, чем в первом месяце прошлого года. Исполнение госбюджета закончилось дефицитом в размере 611,7 миллиона леев. Остатки средств на счетах государственного бюджета составили 3,8 миллиарда леев.

"Мы также подтверждаем отсутствие рисков неисполнения / прекращения расходов, утвержденных в бюджете, при условии, что бюджет имеет достаточные финансовые ресурсы и постоянно обеспечивает разумное управление ликвидностью. В этой связи отметим, что заработная плата, пенсии, социальные пособия и другие первоочередные расходы будут выплачиваться в полном объеме и в срок", – обещают в Минфине.

В ведомстве также сообщают, что им обеспечено выполнение всех платежных обязательств за январь текущего года, все платежи профинансированы.

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