16:59 05 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.89
  • USD17.42
  • RUB0.23
  • RON4.28
  • UAH0.63
Поиск
Срочно:
Деньги. Архивное фото

Минфин отчитался об исполнении бюджета за январь: задержек зарплат и пенсий не будет

© Sputnik
Экономика
Получить короткую ссылку
25 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210205/33505177/minfin-otchitalsya-ob-ispolnenii-byudzheta-za-yanvar-zaderzhek-zarplat-i-pensiy-ne-budet.html

В Минфине подтвердили отсутствие рисков неисполнения и прекращения расходов, утвержденных в бюджете.

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. В январе 2021 года национальный публичный бюджет получил 4,96 миллиарда леев доходов, что на 251,1 миллиона леев больше, чем в январе прошлого года.

Аурелиу Чокой
© Sputnik / Rodion Proca
Чокой: досрочные выборы могут опустошить резервный фонд правительства

Расходы составили пять миллиардов леев, что на 252,2 миллиона леев больше, чем в январе прошлого года. Исполнение национального публичного бюджета закончилось дефицитом в размере 38,5 миллиона леев, сообщает пресс-служба Министерства финансов. 

Остатки средств на счетах бюджетов компонентов национального публичного бюджета составили 6,7 миллиарда леев.

"Исполнение бюджета в январе 2021 года – результат усилий налогоплательщиков по возобновлению экономической деятельности и эффективному управлению государственными финансами", – говорится в сообщении Минфина.

В то же время доходы одного из компонентов публичного бюджета – госбюджета Молдовы – за первый месяц 2021 года составили три миллиарда леев. По сравнению с январем прошлого года они увеличились на 262,2 миллиона леев. 

Расходы государственного бюджета были исполнены на 3,6 миллиарда леев, что на 76,9 миллиона леев больше, чем в первом месяце прошлого года. Исполнение госбюджета закончилось дефицитом в размере 611,7 миллиона леев. Остатки средств на счетах государственного бюджета составили 3,8 миллиарда леев.

"Мы также подтверждаем отсутствие рисков неисполнения / прекращения расходов, утвержденных в бюджете, при условии, что бюджет имеет достаточные финансовые ресурсы и постоянно обеспечивает разумное управление ликвидностью. В этой связи отметим, что заработная плата, пенсии, социальные пособия и другие первоочередные расходы будут выплачиваться в полном объеме и в срок", – обещают в Минфине.

В ведомстве также сообщают, что им обеспечено выполнение всех платежных обязательств за январь текущего года, все платежи профинансированы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Пресс-конференция Иона Кику об исполнении бюджета – 2020
Таможня отчиталась о поступлениях в бюджет по итогам года


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Снимок из серии A Painful Necessity итальянского фотографа Gabriele Micalizzi, победивший в категории People среди профессионалов конкурса Tokyo International Foto Awards 2020.
Фото - Победители конкурса Tokyo International Foto Awards 2020
Полезный тюнинг: умельцы сделали снегоход из Запорожца
Тюнинг с апгрейдом: умельцы сделали снегоход из "Запорожца"
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться