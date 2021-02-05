Что подорожает в Молдове в 2021 и 2022 годах: ответ Нацбанка

Глава Национального банка представил первый в этом году отчет по инфляции и озвучил прогнозы до конца 2021 года, а также на 2022-й.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. В 2021 году среднегодовой уровень инфляции составит 1,8%, в 2022-м – 4,4%. Такой прогноз озвучил глава Нацбанка республики Октавиан Армашу в пятницу на брифинге, представляя первый в этом году "Отчет по инфляции".

"Прогноз, представленный в этом отчете, подтвердил предыдущие и отражает правильность решений исполнительного комитета Национального банка Молдовы", – сказал Армашу.

По его словам, "эта последовательность решений по денежной политике отражается и на реакции монетарного, валютного и кредитного рынков и в ближайшем будущем повлияет на уровень инфляции, которая вернется в пределы установленного вариативного интервала цели".

Армашу обратил внимание на то, что ограничения, связанные с пандемией COVID-19, включают ряд неопределенностей относительно восстановления экономики и сельхозпроизводства в нынешнем году.

"Важно отметить, что продолжают сохраняться дефляционные риски, связанные с различными факторами, среди которых и налоговое давление в случае ограничения доступа к внешнему финансированию. В то же время ожидается повышение экономической активности потребителей и бизнеса, восстановление сельхозпроизводства после засушливого года и постепенное восстановление спроса", – пояснил руководитель НБМ.

Он отметил, что Нацбанк продолжит наблюдать за развитием макроэкономической ситуации и в подходящий момент прибегнет к необходимым мерам для сохранения достаточного уровня ликвидности лицензированных банков в целях обеспечения жизнеспособности и стабильности банковской системы. При этом, как уточнил глава НБМ, регулятор не намерен делать это в ущерб основным целям по обеспечению стабильности цен.

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По оценкам специалистов Нацбанка, в 2021-м среднегодовой уровень базовой инфляции составит 3,4%, а в 2022-м – 5,4%.

Как подчеркнул Армашу, "базовая инфляция будет демонстрировать непрерывный восходящий тренд на всем прогнозируемом периоде и продемонстрирует тенденции стабилизации на протяжении двух последних триместров прогноза".

Он пояснил, что рост базовой инфляции объясняется повышением стоимости импорта и повышением акцизов в начале 2021-го и 2022 годов.

"Годовой темп регламентированных цен снизится в первой половине года и начиная с третьего квартала 2021-го будет увеличиваться до конца прогнозируемого периода", – сказал глава Нацбанка.

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Согласно ожиданиям специалистов, среднегодовой спад тарифов в нынешнем году составит 1,4%, тогда как в следующем ожидается их рост на 0,7%.

По словам главы Нацбанка, цены на продукты питания будут относительно стабильными на протяжении первых трех кварталов 2021-го, после чего прогнозируется их существенный рост вплоть до конца первого полугодия 2022-го. Затем, как отметил Армашу, темпы роста стабилизируются.

Среднегодовой рост цен на продовольственные товары составит 2,1% в 2021-м и 5,8% – в 2022-м.

Как пояснил глава Нацбанка, медленный годовой ритм роста цен на продукты будет обусловлен совокупным внутренним дезинфляционным спросом и эффектом высокой годовой базы, а вот последующий рост будет зависеть от эффекта продукции сезонного характера, а также от запоздалых последствий засухи 2020-го.

Цены на топливо будут расти до конца третьего квартала нынешнего года, а затем ожидается их спад и стабилизация. Среднегодовой показатель роста цен на топливо в 2021-м составит 4,5%, а в 2022-м – 4,3%.

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