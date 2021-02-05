23:30 05 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.89
  • USD17.42
  • RUB0.23
  • RON4.28
  • UAH0.63
Поиск
Валюта.

Молдавский лей продолжает дешеветь: обменный курс на ближайшие дни

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
Получить короткую ссылку
109 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/08/1b/31462033.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210205/33509224/moldavskiy-ley-esche-podesheveet-kurs-valyut-na-blizhayshie-dni.html

Подробности о поведении главных иностранных валют по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 8 февраля. 

Молдавский лей продолжает уступать свои позиции после небольшого периода роста. 

Динамика лея по отношению к доллару США
© Sputnik / Vadim Rusu
Загадочный молдавский лей: молодой, но старше евро
Так, евро отыграет у него 5 банов и будет торговаться по 20,9360 лея. 

Доллар подорожает ровно настолько же и установится на отметке в 17,4765 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея.

Что касается остальных валют, то подрастут в цене и российский рубль – до 0,2329 лея, украинская гривна – до 0,6297 лея, румынский лей – до 4,2954 в пересчете на нацвалюту.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Названа лучшая валюта для сбережений в 2021 году
Гырбу о молдавском лее: "крепыш" на инъекциях
Унгуряну: молдавский лей ослабевает, а граждане скупают валюту


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Снимок из серии A Painful Necessity итальянского фотографа Gabriele Micalizzi, победивший в категории People среди профессионалов конкурса Tokyo International Foto Awards 2020.
Фото - Победители конкурса Tokyo International Foto Awards 2020
Кипиш на заседании: кот с необычной кличкой работает чиновником
Административная карьера: кот с необычной кличкой "работает" чиновником – видео
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться