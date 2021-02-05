Молдавский лей продолжает дешеветь: обменный курс на ближайшие дни

Подробности о поведении главных иностранных валют по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 8 февраля.

Молдавский лей продолжает уступать свои позиции после небольшого периода роста.

Так, евро отыграет у него 5 банов и будет торговаться по 20,9360 лея.

Доллар подорожает ровно настолько же и установится на отметке в 17,4765 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея.

Что касается остальных валют, то подрастут в цене и российский рубль – до 0,2329 лея, украинская гривна – до 0,6297 лея, румынский лей – до 4,2954 в пересчете на нацвалюту.

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