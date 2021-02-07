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Выхлопные газы от машин в пробке

Газ как основа рынка "чистого топлива" в Молдове

© Depositphotos / Ssuaphoto
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210207/33526579/gaz-kak-osnova-rynka-chistogo-topliva-v-moldove.html

Переход на газомоторное топливо позволил бы городской казне экономить не менее миллиона евро ежегодно.

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. В рамках реализации программы по внедрению в республике более экологически чистых видов топлива представители компаний "Молдовагаз" и "Трансавтогаз" заявили о своей заинтересованности в развитии рынка газомоторного топлива и сопутствующей инфраструктуры в Молдове. 

Зарядная станция для электромобилей
© Sputnik / Александр Уткин
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Этот вопрос обсуждался в ходе онлайн-конференции, организованной Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды при поддержке Организации экономического сотрудничества и развития.

Программа "Чистый общественный транспорт" предполагает перевод городских пассажирских перевозок на автобусы, использующие в качестве моторного топлива сжатый природный или сжиженный газ, а также на электрический транспорт.

Ранее председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан уже заявлял, что перевод части столичного автобусного парка на газомоторное топливо "позволил бы мэрии Кишинева ежегодно экономить не менее одного миллиона евро".

Предприятие выразило готовность финансировать из собственных средств строительство газонаполнительной компрессорной станции на территории кишиневского автобусного парка.

Силовые установки, использующие газомоторное топливо, выбрасывают в атмосферу вредных веществ на несколько порядков меньше, нежели бензиновые и дизельные двигатели. 

Впрочем, безопасной и надежной эта техника будет лишь в случае ее грамотной эксплуатации и своевременного обслуживания оборудования.

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Теги:
экология, Молдовагаз


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