Газ как основа рынка "чистого топлива" в Молдове

Переход на газомоторное топливо позволил бы городской казне экономить не менее миллиона евро ежегодно.

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. В рамках реализации программы по внедрению в республике более экологически чистых видов топлива представители компаний "Молдовагаз" и "Трансавтогаз" заявили о своей заинтересованности в развитии рынка газомоторного топлива и сопутствующей инфраструктуры в Молдове.

Этот вопрос обсуждался в ходе онлайн-конференции, организованной Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды при поддержке Организации экономического сотрудничества и развития.

Программа "Чистый общественный транспорт" предполагает перевод городских пассажирских перевозок на автобусы, использующие в качестве моторного топлива сжатый природный или сжиженный газ, а также на электрический транспорт.

Ранее председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан уже заявлял, что перевод части столичного автобусного парка на газомоторное топливо "позволил бы мэрии Кишинева ежегодно экономить не менее одного миллиона евро".

Предприятие выразило готовность финансировать из собственных средств строительство газонаполнительной компрессорной станции на территории кишиневского автобусного парка.

Силовые установки, использующие газомоторное топливо, выбрасывают в атмосферу вредных веществ на несколько порядков меньше, нежели бензиновые и дизельные двигатели.

Впрочем, безопасной и надежной эта техника будет лишь в случае ее грамотной эксплуатации и своевременного обслуживания оборудования.

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