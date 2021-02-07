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Бизнес

В Приднестровье объяснили, почему в регионе снизилась деловая активность

© CC0 / Pixabay / rawpixel
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210207/33529352/v-pridnestrove-obyasnili-pochemu-v-regione-snizilas-delovaya-aktivnost.html

Специалисты отметили снижение деловой активности в производстве в январе 2021 года и спрогнозировали возможные показатели в феврале.

ТИРАСПОЛЬ, 7 фев – Sputnik. Длительные январские праздники сказались на показателях деловой активности экономических субъектов Приднестровья. По результатам анкетирования, проведенного Центробанком региона, в январе 2021 года индикаторы экономической конъюнктуры без учета корректировки на сезонный и календарный фактор показали нисходящий тренд.

"Индекс промышленного оптимизма уменьшился до -18,6%. Индекс деловой активности в производственном секторе впервые за период наблюдений опустился ниже 40%-ной отметки – до 39,1%", - отметили в отчете банка. 

Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
© Sputnik / Brian Smith
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Главной причиной уменьшения показателя стало сокращение производственных параметров двух третей предприятий в основном ввиду работы неполный календарный месяц. При этом уровень занятости, количество новых заказов, а также сроки поставок сырья и материалов, как и по итогам предыдущих опросов, в большинстве организаций не изменились. 

"Опираясь на прогнозные оценки, сделанные по итогам декабрьского опроса, очевидно, что для большинства предприятий падение уровня спроса и объема производства в январе 2021 года было ожидаемым и определялось влиянием календарного фактора", - отметили в отчете.

Исходя из опроса, деловые ожидания приднестровских экономических агентов в отношении дальнейшей динамики спроса и объема выпуска заметно улучшились. На фоне возврата к обычному режиму работы 19,6% руководителей ожидают рост выпуска в феврале 2021 года, увеличение спроса прогнозируют до 15,7%.

Большинство руководителей организаций (84,3%) не планируют кадровых изменений в феврале 2021 года.

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Теги:
промышленное производство, производство, Приднестровье


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