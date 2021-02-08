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Протест аграриев в Кишиневе. Архивное фото

В помощь молдавским аграриям: Румыния предоставит 6000 тонн дизтоплива

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210208/33536299/v-pomosch-moldavskim-agrariyam-romania-predostavit-6000-tonn-diztopliva.html

Правительство Румынии решило предоставить молдавским сельхозпроизводителям, чей урожай пострадал от засухи 2020 года, гуманитарную помощь.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Аграрии Молдовы получат 6000 тонн дизтоплива в качестве помощи со стороны Румынии. Об этом сообщила президент республики Майя Санду на своей странице в Facebook. 

"Правительство Румынии утвердило предоставление Республике Молдова гуманитарной помощи, предназначенной для поддержки пострадавших от засухи сельхозпроизводителей. Благодарим всех, кто сделал возможной эту помощь в виде 6000 тонн дизельного топлива, особенно президента Клауса Йоханниса и премьер-министра Флорина Кыцу", – отметила Санду.

По ее словам, далее предстоит выполнить ряд процедур, необходимых для доставки дизоплива в республику.

Виноград. Иллюстративное фото
© Sputnik / Евгений Панасенко
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"Мы будем следить за его честным распределением", – уточнила президент.

Договоренность о том, что официальный Бухарест предоставит Кишиневу 6000 тонн топлива в качестве помощи молдавским аграриям, была достигнута в ходе визита Йоханниса в Молдову в декабре 2020-го. 

К слову, 5 ноября на счета молдавского Минфина поступили 60 миллионов леев в качестве безвозмездной помощи со стороны Российской Федерации. Эти деньги также предназначались для срочной поддержи молдавских агропроизводителей, чей урожай пострадал от засухи этого года.

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