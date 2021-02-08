19:37 08 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.94
  • USD17.48
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.63
Поиск
Помидоры, выращиваемые в тепличном комплексе.

Сколько денег выделено на поддержку фермеров в 2021 году

© Sputnik / Игорь Онучин
Экономика
Получить короткую ссылку
810
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210208/33543550/skolko-deneg-vydeleno-na-podderzhku-fermerov-v-2021-godu.html

Размер Национального фонда развития сельского хозяйства и окружающей среды в этом году составил более одного миллиарда леев.

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. Началась кампания по приему заявок на постинвестиционные гранты на 2021 год. Об этом объявило Агентство по интервенции и платежам в области сельского хозяйства.

Анатолий Игнат
© Sputnik / Mihai Caraus
Игнат: как капризы молдавской зимы отразятся на будущем урожае

В этом году государство будет поддерживать фермеров, предлагая субсидии для строительства теплиц, создания многолетних плантаций, закупки сельскохозяйственной техники, развития животноводства, внедрения органического земледелия, продвижения продукции на рынках и агротуризма в сельской местности.

В 2021 году размер Национального фонда развития сельского хозяйства и окружающей среды определен в размере 1,1 миллиарда леев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Почему местные вина порой дороже импортных
Глава Минфина: план по доходам Национального публичного бюджета перевыполнен
Теги:
сельское хозяйство


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Советские мозаики Кишинева: на здании автовокзала в центре города.
Фото - Легенда о Кишиневе: советские мозаики столицы
Пустыня на лыжне: облако пыли из Сахары припорошило горнолыжный склон
Видео: Сахара прилетела в Альпы – песок запорошил лыжни
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться