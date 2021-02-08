Сколько денег выделено на поддержку фермеров в 2021 году

Размер Национального фонда развития сельского хозяйства и окружающей среды в этом году составил более одного миллиарда леев.

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. Началась кампания по приему заявок на постинвестиционные гранты на 2021 год. Об этом объявило Агентство по интервенции и платежам в области сельского хозяйства.

В этом году государство будет поддерживать фермеров, предлагая субсидии для строительства теплиц, создания многолетних плантаций, закупки сельскохозяйственной техники, развития животноводства, внедрения органического земледелия, продвижения продукции на рынках и агротуризма в сельской местности.

В 2021 году размер Национального фонда развития сельского хозяйства и окружающей среды определен в размере 1,1 миллиарда леев.

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